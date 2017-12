2018: México bajo chantaje

Quisiéramos ahora empezar con los mejores deseos del nuevo año para todos los mexicanos, pero sin perder de vista que, en las escalas nacional e internacional, los pronósticos no son precisamente muy optimistas. Por ejemplo, una cuestión parece muy clara: a Donald Trump le están urgiendo triunfos para justificarse ante sus seguidores y poner al Partido Republicano en posición ventajosa para las elecciones intermedias de su país en noviembre próximo ya que, si mantiene la mayoría de congresistas, se apuntala para la reelección y si la pierde, será un parteaguas que sin duda limitará y hasta nulificará muchos de sus propósitos y acciones. Se la juega pues, así que arremeterá con todo lo que le estorbe en el camino. Y a México lo tiene como uno de sus objetivos predilectos.

Todo indica que el gran éxito, su victoria que para no pocos es casi un contrasentido, fue justo para empezar este 2018 con la reforma fiscal que en primera instancia beneficiaría a empresas y sectores más favorecidos de la población pero que, por otra parte, escasamente llegará a aprovechar a los más débiles cuando no a empeorar su situación ya que, con la lógica de Perogrullo, al recortar cargas ocasionará un boquete en las finanzas públicas que, para superar el déficit, simplemente obligará también a recortar deducciones que beneficiaban indirectamente a trabajadores y a reducir programas sociales. En cambio, el 80 por ciento de los beneficios de la reforma, será aprovechado por el uno por ciento de los más ricos de la Unión Americana. Sin embargo, aquí es donde innegablemente nuestro país empezará a sufrir estragos ya que cualquiera sabe que dicha reforma que reduce del 35 al 21 por ciento los impuestos a las empresas, podría ser aliciente suficiente para alentar el regreso de capitales allá e inhibir por supuesto nuevas inversiones en otras naciones.

La verdad sería mejor que nuestras autoridades del sector económico y hacendario fueran más realistas, lo mismo algunas cúpulas privadas que suelen atemperar criterios con el gobierno y que a todo responden que no pasa nada. Ahora hasta Banco de México, ya no digamos Banco Mundial o las firmas evaluadoras, están estimando una desaceleración en el crecimiento del PIB y un debilitamiento general de la economía que vemos traducirse en cuestiones de todos los días, como la paulatina pérdida de la paridad ante el dólar.

Lo que más ha de preocupar, no es que Estados Unidos encuentre sus propias fórmulas para preservar su economía, sino que en México persista una inexplicable pasividad en la que percibimos temores ante los embates de Trump y sus políticas. Este mismo fin de semana, y desde su escenario favorito en los campos de golf de Mar A Lago, Trump lanza un nuevo chantaje a sus contrincantes demócratas pero con mensaje a los cientos de miles de jóvenes principalmente de origen mexicano -los “dreamers”-, que viven más en la zozobra ya que el Presidente condiciona cualquier nuevo camino del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), a la autorización de su “desesperadamente” urgente muro en la frontera con México.

El chantaje es el arma preferida de Trump. Y México no puede sustraerse a todos sus embates. Con todo y nuestra orgullosa historia en independencia y valores en relaciones exteriores, no hubo de otra que la abstención ante las amenazas (otra vez chantaje, incluso llevado a medidas económicas) que formuló la embajadora de Estados Unidos -la indoamericana Nikki Halley- a los integrantes de la ONU para quienes osaran votar contra la postura de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. No es que se trate de una cuestión en contra de aquel estado, sino que México ha abogado por la solución pacífica y los “dos estados” en esa región del Medio Oriente. Prefirió México sumarse a los 35 abstencionista, aunque otras 128 naciones reprobaron esa acción, incluidos grandes aliados políticos de los norteamericanos.

Y es entendible que el gobierno mexicano, a casi una anualidad del mandato de Trump, no sienta ya lo fuerte sino lo tupido. Como inicio de año, no hay que olvidarlo, o a la vuelta de la esquina sencillamente, se espera la fase más contenciosa en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Dígase lo que se diga, cada vez nos queda más evidente que el fracaso, la posible salida de Estados Unidos, tendrá por un buen rato efectos bastante severos en el comercio, la inversión y las relaciones financieras de México. Incluso hay sectores que lo han empezado a resentir, el automotriz por citar un ejemplo.

Así empezaremos este año, bajo chantajes y en condiciones difíciles, mismas que también podríamos agravar internamente si las campañas electorales venideras muestran perfiles más destructivos que constructivos y propositivos. Puede parecer muy complicado, pero, pese a las diferencias que arrojan las contiendas y la sucesión presidencial, como mexicanos debemos enfrentar juntos adversidades y ataques del exterior. No depender ni esperar que lo bueno llegue de otras partes sino crear nosotros mismos un mejor 2018 y un mejor futuro para todos. Feliz Año Nuevo, pacientes lectores.

