Un informe, al igual que tantos

Irrelevantes. Intrascendentes. Lucidores. Poco efectivos. Las costumbres y las presentaciones cambian, pero, a fin de cuentas, los informes gubernamentales terminan por ser lo mismo. Del “día” del presidente, del gobernador o de los alcaldes, se ha avanzado y el del jueves rompe el esquema porque, la verdad, se han encontrado las formas y los escenarios que, de alguna manera, sigan siendo los foros a modo para el lucimiento. Qué más da. Y esto pasa en muchas partes. Tan solo habrá que haber visto cómo el “informe a la nación” de Donald Trump recibió la friolera de 111 aplausos en cuestión de hora y media -más de uno por minuto-, mucho más que los 21 que tuvo en su informe Aristóteles Sandoval en -gracias- solo 45 minutos.

Los gobernantes, ahora, cumplen con los protocolos legales ante las instancias legislativas y su verdadero mensaje -por obvias razones- tiene lugar dentro de un ambiente más cálido, confortable y poco crítico, cosa que simplemente cambia de sitio y con un público más generoso y, en su mayoría, dócil. Pero si el ahora coordinador de los emecistas en el Congreso local, Salvador Caro (cambiado ahí porque muy posiblemente hace menos daño incluso a su patrón), dice que el informe de Aristóteles fue tipo “estandupero”, porque lo convirtió en una charla y vestido informalmente, de seguro se olvidó del último de Enrique Alfaro en Expo, donde recetó así más de dos horas de discurso y nada menos que 18 videos a sus bastante pacientes asistentes.

Pero si de presumir se trata, se recordará que en el de Alfaro de septiembre pasado, en el que pre anunció su salida para acometer la “refundación” de Jalisco, la “cobija” política fue nacional con los presidentes partidistas de PAN, PRD y MC, prolegómeno de la alianza frentista actual, más una figura que, ojo, sigue constituyendo todo un factor, la de Raúl Padilla López. Y este mismo muy probablemente llevó a Aristóteles a realizar su informe en su nuevo territorio, en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad, donde desde luego también se hizo presente para escuchar a un gobernador que de hecho le resultó favorable. Padilla da un ostensible giro, pero no deja de remarcar su influencia en todos los frentes, del color que sea.

Y aunque dicen que “no hay quinto malo”, la verdad es que el gobernador puso por sí solo la balanza ya que no hay duda de que el pasado fue el último informe que cuenta, ya que en diez meses estará entregando el cargo. Hubo cosas dignas de reconocer, otras no tanto, incluso objeto de una autocrítica del propio Gobernador que, sincera o no, al fin es autocrítica. La seguridad, naturalmente, es el vórtice de los problemas más apremiantes para los jaliscienses. Y no es para menos. Sin necesidad de compararse con otras entidades tal vez en peor situación, para nada tranquilizan aquí nuestros propios “récords” en robos de autos, de negocios, de trasporte de carga, homicidios galopantes, feminicidios y la presencia del más poderoso cártel del país con todos sus efectos, aunque el Gobernador diga que está “contenido” y que anunciará pronto un nuevo “esquema” de seguridad.

La verdad es que, pese a todo lo que se dijo y se prometió, no ha habido voluntad de los gobiernos ni estatal ni municipales para lograr una coordinación indispensable. Los anteriores principales responsables de la seguridad, el ex Fiscal Eduardo Almaguer y el ex Comisario de Seguridad de la capital del estado, Salvador Caro, ni se entendieron ni les importó hacerlo. La fusión arturozamoriana de la Fiscalía con la Procuraduría está en vías de extinción (evidentemente no funcionó), los objetivos de la nueva justicia alternativa siguen en pañales, los planes para metropolizar la seguridad pública han fracasado, al igual que la “fuerza única” y, como se ve, tampoco camina la famosa “homologación” en el salario de los policías, cosa que sigue sin salir del bache político. Y así, ¿cuándo?

Tampoco es de desconocer que Jalisco no ha quedado en el estancamiento en varios otros rubros, el económico, por ejemplo (palmaditas para su gabinete del ramo: José Palacios, Enrique Ramos, Jaime Reyes Robles). Y es que no deja de ser importante que la entidad sea ya la primera en generación de empleos y, por tanto, la de menor índice de desocupados. Sin embargo, no menos relevante es el que los salarios distan de ser lo deseable y basta con recordar que el ingreso familiar resulta cercano al doble en estados como Nuevo León. Bien hace el Gobernador en advertirlo como uno de los retos que le restan en lo que queda del día, así como otros más citados por él mismo, como mencionó la necesidad de la Fiscalía autónoma, la dedicada a desaparecidos, la atención a la violencia doméstica y contra las mujeres, la atención a víctimas, el transporte (la eterna pesadilla transexenal), las inconclusas rutas troncales, principalmente.

Para Aristóteles Sandoval los meses están contados. Vienen las batallas electorales y no es mucho lo sumado para alentar la permanencia de un gobierno tricolor. Ha sido, creo que sí, un gobernante tolerante y no represor, con claroscuros, como todo gobierno. Su informe no duró días ni horas en la mente y sólo se recordará en las próximas “glosas”. Pero así son los informes hoy, irrelevantes, punto menos que intrascendentes.

