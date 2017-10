Más mata la incertidumbre…

Ya no es cuestión de adivinanzas ni de optimismos vanos. A medida que se “avanza” en las mesas de negociación, parece más evidente que el presidente norteamericano Donald Trump no tiene en mente ni renovar ni modernizar ni darle más oportunidades al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La verdad, parecería casi milagro salir airosos cuando a cada paso, en vez de hacer concesiones -de eso se constan las negociaciones-, el mandatario del vecino país saca una nueva propuesta que va de lo absurdo a lo inaceptable. La simple condición de que habría una “revisión” cada cinco años, o “cláusula de expiración”, lo prueba. Ya Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, lo había advertido y bien señala que las inversiones requieren un horizonte de entre 25 a 30 años de certidumbre. Así que, de ser verdad, será sencillamente un trabuco insalvable.

A veces, claro, los que no estamos ni en dicha mesa ni el “cuarto de al lado”, preferimos creer que Trump manipula con fanfarronería y lanza petardos para asustar a los negociadores alternos. Hay que aceptar que hace su juego como en el póquer. México, en su caso, ha ido cambiando su postura de manera disfrazada, incluso preocupante cuando los titulares de Economía y de Relaciones Exteriores insisten en que “no se acabará el mundo” sin el TLCAN y cosas por el estilo. ¿Nos estarán preparando para el fracaso? ¿o simplemente se curan en salud y pretenden evitar que cunda el pánico en los medios financieros? De todas formas, hay que recordar que la burra no era… así que para qué negar que por ello otra vez agarra vuelo el dólar y en otras esferas mundiales, como algunas consultoras inglesas, se habla ya de una escalada peor que la de principio de año.

Otra cuestión es comentar entre nosotros lo que a la mayoría de los norteamericanos parece ni calentarlos. Sin el Tratado, Estados Unidos -el New York Times, para variar, sacó una buena lista hace unos días-, sumaría más perjuicios que beneficios. Y eso tiene con apabullantes posibles problemas para las manufactureras de aquella nación ya que, por ejemplo, para el sector automotriz -de tan estrecha interrelación entre los tres países- se sabe que del poco más de millón y medio de vehículos armados en México y exportados a nuestros vecinos, el 40 por ciento está hecho a base de componentes estadounidenses. Sin el Tratado, dicen, sólo en el ramo de autopartes se perderían allá hasta 50 mil empleos. Pero Trump parece creerlo exactamente al revés.

No obstante, de aquel lado de la frontera no abundan los que tengan plena conciencia de lo que podría estar por sucederles, excepto los analistas avezados y sectores como las cámaras de comercio americanas que ya pusieron la voz de alerta en torno a los peligros de acabar con el Tratado. Saben que desde 1994 el comercio de las tres naciones se ha triplicado, en forma más acelerada que con otras regiones y países, y que México y Canadá son sus mayores exportadores después de China, y los primeros importadores. A pesar de ello, el mandatario de la Casa Blanca sigue hablando del “peor” tratado de la historia y del mundo de empleos que México les ha robado.

Hay que dar por sentado que las consecuencias de una cancelación del TLCAN, no están para nosotros del todo claras, pero de que las habrá negativas no hay duda de ello. Ahora que, si se ve con optimismo, estamos en mejor posición ante el comercio internacional ya que tenemos otros TLC con 46 países, además 32 acuerdos de protección de inversiones y participamos en muchos foros y organizaciones (OMC, APEC, OCDE, ALADI, etc.), sin olvidar que la participación en el Tratado de Asociación Transpacífico -que Trump tiró a la basura en su cuarto día de mandato-, deja para nosotros mercados muy lucrativos, como el de Japón. México y Canadá tienen en su caso grandes posibilidades de seguir creciendo comercialmente, mientras Estados Unidos estará cada vez más aislado.

Sin embargo, el asunto del amago sobre el TLCAN no es nada trivial. Ya no es simple sospecha que Trump quiere cumplir sus amenazas, aunque tal vez su Congreso llegue en último caso a frenarlo. Además, nuestros vecinos seguirán siendo nuestro más grande mercado inmediato y tampoco es para que los negociadores nos den frases patrioteras como que “no estamos negociando soberanía” o que “no actuamos como meseros”. Hay reconocimiento que hacen y esperemos sigan haciendo las cosas bien. Empero, se impone que a todos los sectores se les hable con la verdad. Para tranquilizar al país hay que aceptar realidades como que la paridad es cada vez más vulnerable, y se pierden en cientos y quizá miles de millones de dólares en inversiones, por citar algo de lo que ya está pasando. Mejor tener presente que en economía, como en muchas cosas en la vida, la certidumbre es crucial y, también, más mata la duda que el desengaño.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: MiguelZarate_12