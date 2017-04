Guadalajara no es Amsterdam… pero

Cuando de ciclovías se trata, es frecuente traer a la mente la forma en que otros países y ciudades han enfrentado problemas para salir adelante con programas efectivos del llamado “transporte verde”. Esto no es nuevo. En cualquier parte el tema ha sido controversial y no es sino reflejo de una lucha por los espacios públicos en la que, como ya sabemos, el gran ventajoso ha sido el automóvil. Los malentendidos y hasta enfrentamientos por la construcción de ciclovías, como los que se han dado ya en nuestra ciudad por parte de vecinos y sectores inconformes, tienen sin embargo una explicación en la planeación mal enfocada de las autoridades.

No basta con la buena voluntad y el deseo de tener una ciudad más justa, hay que pensar y estudiar cada ciclopista de manera particular. Todavía se recuerda aquí la instalación de la primera ciclovía en avenida La Paz, sabemos que no fue lo mejor y el trabajo que ha costado corregir sus errores. En Guadalajara apenas se han construido -por decir de algún modo- pocas decenas de kilómetros de ciclovías. No obstante su complejidad, en la ciudad de México estos programas han avanzado mucho, hasta cubrir en la actualidad cantidad aproximada de 200 kilómetros, en contraste de otras ciudades donde se ha llegado a políticas disparatadas, como en Puebla, donde el excéntrico ex gobernador Rafael Moreno Valle construyó vías “elevadas” que con menos de 10 kilómetros costaron 335 millones de pesos, sin duda las más caras del país, unas veinte veces lo que cuestan en promedio por kilómetro.

Naturalmente que tampoco somos Amsterdam, bien conocida como “paraíso cicloviario”, donde su red es de unos 400 kilómetros de carriles, más toda clase de infraestructura, incluyendo semáforos especiales, educación y muchos etcétera. Y es que en dicha ciudad hay más bicicletas que habitantes, una licencia de manejo cuesta mil dólares, pero, he aquí lo interesante, las ciclovías no surgieron de la nada sino de las presiones sociales en torno a la lucha de espacios ante los autos, la cantidad de accidentes y, también, el costo de los combustibles.

Hace unos días en un programa de radio, Augusto Chacón del Observatorio Jalisco cómo vamos y Ricardo Acevedo, coordinador del Paseo Ciclista, plantearon con claridad los motivos que ocasionan los desacuerdos entre ciudadanos involucrados por la construcción de ciclovías, mencionando que el problema surge no tanto por su objetivo básico sino por la escasa planeación para llevarlo a cabo. Las inconsistencias en los programas, el hecho de que se construyan “a prueba y error”, el transporte público “depredador” subsistente, pero, sobre todo, la poca participación ciudadana en las decisiones, terminan por razón obvia en problemas ya que ni unos ni otros son tomados verdaderamente en cuenta.

Lo cierto es que necesitamos al menos algunas zonas de la ciudad no motorizadas y, quizá este es el punto controversial, no necesariamente las ciclovías deben instalarse -imponerse dicen los inconformes- en las grandes arterias, donde a pesar del confinamiento con materiales o señalización, los riesgos para el ciclista siguen siendo muy grandes. A cualquiera que se le pregunte sobre la conveniencia de ir avanzando hacia una ciudad menos dependiente de los automotores que ya han colapsado a la metrópoli, estará totalmente de acuerdo con ello. Y es que no hay de otra para resolver la cuestión, además de un transporte eficiente y ecológico. Hay buenas señales, el Modelo a seguir es el adecuado. Dista mucho el pensar que todo ha sido equivocado.

Lo aspiración a seguir es la multimodalidad para transportarnos en toda la ciudad, es decir “que no me den ganas de utilizar el auto porque hay condiciones para moverme sin él”, aunque, en realidad, podría verse el crecimiento de las ciclovías a manera de ejes radiales que van creciendo y poco a poco se van uniendo entre sí. Hay que empezar por barrios y colonias, interconectando las vías para que las distancias vayan creciendo y las rutas tengan verdadero sentido como, por ejemplo, conduzcan de una manera accesible y rápida de los hogares hacia las escuelas o los centros de trabajo. De hecho, hay puntos en los que es evidente el tráfico natural de bicicletas con trabajadores a determinadas horas y sin una infraestructura adecuada o equivocada como sobre la avenida Inglaterra en las proximidades del Periférico y en otros puntos similares. Uno de los factores de molestia de vecinos suele ser el que se construyen ciclovías en áreas donde por ahora no son prioritarias. En cambio, quizá se están descuidando otras zonas donde sean mucho más útiles e importantes.

Hasta ahora la mayoría de ciclovías son lineales y planeadas en avenidas ya saturadas y es ahí donde se polariza y nace la competencia contra el automóvil, en una rivalidad francamente evitable. Claro, también es genuino que el automovilista que no capta la magnitud e importancia del tema, lo que requiere es conciencia, cultura y educación para comprender otro tipo de movilidad que no sea la suya. De la misma forma, el ciclista también tiene mucho qué mejorar en cuanto a conducirse apropiadamente, respetar leyes viales que son para todos, e intentar de manera similar a los demás de una convivencia justa y equilibrada.

Naturalmente que no somos Amsterdam. Nos falta mucho, -años luz dirían algunos-, para llegar a esa etapa. Es alentador que se haya dado una vía recreativa que al parecer generó todo un movimiento, el programa MiBici es hasta ahora un moderado éxito y ya asoma la conciencia ciudadana de que el transporte tradicional debe ceder a formas más incluyentes. El reino del automóvil va muriendo poco a poco, pero falta mucho, en verdad, para que la bicicleta reine como en la bella ciudad holandesa.

