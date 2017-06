Yo espío, tú espías, nosotros…

Desde luego que es cosa seria. También hay razón para indignarse si el asunto va más allá de una bien armada especulación periodística. No se ha llegado a una etapa concluyente, pero ya por lo pronto el gobierno de Enrique Peña Nieto otra vez se ha hecho acreedor al zarandeo nacional e internacional (incluidos los superespías Snowden, Assange, etc.) por andar usando avanzada y muy costosa tecnología para “espiar” a periodistas críticos del régimen (casi los de siempre) y algunos activistas de similar tendencia. Claro que, de ser cierto, ha de caer la condena, el rechazo y la reprobación general de la sociedad. Y vaya que a la piel del tigre ya no le queda mucho espacio para más rayas.

Sin embargo, veamos las cosas con detenimiento. Para empezar, esto del espionaje se parece mucho a descubrir el hilo negro. Los mexicanos somos tan aficionados a meter las narices en las vidas ajenas, en sus llamadas telefónicas, en sus cartas, mensajes y ahora correos electrónicos, “whatsapps” y demás “stalkeos”, como lo son los demás moradores de tooodo el mundo. Y la historia nos hace casi expertos en el tema.

Digamos que, desde la Segunda Guerra, para no irnos más lejos, a la bella alemana Hilda Kruger (versión de Mata-Hari), irresistible para personajes como Miguel Alemán Valdez y Mario Ramón Beteta (secretarios de Gobernación y Hacienda en ese tiempo), no le costó mucho, junto a sus colegas nazis, armar en México un intrincado sistema de espionaje que puso a temblar al sistema de inteligencia norteamericano. Temían que por México y su porosa frontera con Estados Unidos, se filtraría todo lo imaginable en ambos sentidos. Por ello en esa época nuestro país contó con todas las “sucursales” de los organismos de espionaje de la Unión Americana, Gran Bretaña, Alemania, la entonces Unión Soviética, etcétera. Y muchos de hecho operan en sus modalidades modernas tan tranquilos como en aquel tiempo.

Pero México se ha venido “actualizando” en la materia. “Alambrar”, “pinchar”, “poner chupón”, y otros no han sido nada raros aquí desde hace décadas. Cualquiera lo sabe y ello no solamente por las ramas gubernamentales encargadas de la seguridad nacional sino por organismos no estatales, empresas y hasta algunos particulares. Hay sistemas o artículos de espionaje que incluso se encuentran hasta en la guía telefónica o que se venden en tiendas de electrónica bajo algún disfraz.

Y con la llegada de las nuevas tecnologías todo ha sido incluso más fácil. Si no, ¿cómo nos hubiéramos enterado del tan famoso como -en el tiempo- divertido “comes y te vas” que le dijo Fox a Fidel Castro en 2002 si no es porque ni el Presidente escapa de estos siniestros escrutinios? ¿cómo se hubiera armado la “gorda” con las conversaciones privadas del “gober precioso” Mario Marín con el empresario Kamel Nacif contra la periodista Lidia Cacho en 2005? Vamos, ¿cómo le hizo Andrés Manuel López Obrador en 2006 para presumir audios de las charlas secretas de Elba Esther Gordillo con algunos gobernadores? Y hay que recordar cómo Josefina Vázquez Mota acusaba a Felipe Calderón de “espiarla” a través de Genaro García Luna (Secretario de Seguridad Pública) o de la vocera presidencial Alejandra Sota. ¿Cómo le hizo sin espiar a sus espías?

A nivel mundial mejor ni sacamos cuentas. Dice Donald Trump que comparte con su no tan amiga Angela Merkel ser “víctimas” del espionaje de Barack Obama. Vaya. Y ni qué agregar sobre toda la trama del “hackeo” y maraña de espionaje que se cierne sobre el gobierno norteamericano y el aparente amago de Rusia de cualquier día sacar a la luz detalles de la vida personal y financiera de Trump producto, sin duda, del espionaje.

Hay, debe haber, solidaridad contra quien cometa abusos contra la privacidad de ciudadanos, sean periodistas, activistas, empresarios o simples mortales y, ciertamente, mejor emplear esas tecnologías para combatir a la delincuencia. Ya la PGR nos ofreció pruebas de esa capacidad al transcribir las charlas telefónicas de Kate del Castillo con el “Chapo” o sus abogados. Y nadie dijo nada, excepto la artista, claro. Pero, hay que ser ecuánimes ante la veracidad de las aseveraciones en cuanto a los espionajes sistemáticos del gobierno a determinadas personas.

Me parece muy razonable el punto de vista del columnista Ricardo Alemán (ver “Itinerario Político”, MILENIO, 20 de junio), en cuanto al mar de dudas que dejan los reporteros del New York Times para forjar la historia del espionaje a periodistas mexicanos por nuestro gobierno a base de un equipo israelí –“Pegasus”- que costaría 80 millones de dólares. Hay muchas interrogantes al respecto ya que, efectivamente, no hay pruebas claras de lo dicho, así como, efectivamente, la cuestión de que en todo esté presente lo preelectoral en el momento que vive México.

Ojalá se llegue a la verdad. En Jalisco ya se están dando encuentros entre autoridades por similar motivo. No se trata de elevar protagonismos de algunos ni de minimizar una actividad gubernamental que puede ser contra sus mismos ciudadanos. No se descubre el “hilo negro”. El problema de fondo es que se sigue perdiendo la confianza en el gobierno, pero quizá y más grave es que también entre nosotros mismos.

