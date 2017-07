Cemex contra México

La empresa Cemex, que parece encabezar más que un oligopolio un monopolio bien disfrazado -por sí sola oficialmente cubre más de la mitad del mercado en México-, ha orquestado toda una campaña contra organismos con los que tradicionalmente había mantenido buena relación o por lo menos llevaba la fiesta en paz. Todo caminó más o menos hasta que, sin decir agua va, lanzó el anuncio de un nuevo incremento en el cemento a partir de este mes y apenas a unos meses de haber aplicado otro. Y no se trata de cosa menor puesto que fue primero de 15 por ciento y ahora de un 12 por ciento adicional. Y luego ocupa amplios espacios en inserciones para “demostrar” que tales aumentos no afectarán significativamente -hágame usted favor-, los precios de obras y viviendas de todo tipo.

Y vaya que Cemex se ha convertido en una de las transnacionales mexicanas más productivas ya que en poco más de un siglo de existencia, logra producción en sus seis docenas de plantas por todo el mundo y la correspondiente distribución en al menos 50 países. Incluso causó estupor cuando en 2005 adquirió la poderosa RMC de Gran Bretaña, lo que le permitió entrar de lleno al mercado europeo. Y vale la pena recordar que, en su historia, Cemex en los setentas se hizo de Cementos Guadalajara, con lo cual prácticamente implantó la hegemonía nacional que mantiene hasta ahora.

Entonces, ¿qué pasó realmente con esta empresa que ahora se desboca con los precios con argumentos muy poco sustentados pero que, aprovechando su influencia totalitaria en este insumo fundamental de la construcción, abusa de la liberalización de los precios para arremeter de esta forma contra la industria correspondiente? A principio del año se dijo que se trataba del consabido encarecimiento por la paridad cambiaria, pero, actualmente, no hay justificación visible ni por energéticos ni por salarios ni por el dólar. Se trata pues de una decisión tomada por cuestiones meramente internas que los más avezados economistas ven principalmente en cuestiones relacionadas con su deuda neta y su flujo operativo, por la muy factible baja en la demanda de sus productos a nivel global y -quizá lo que más le importe-, la sensible baja de sus utilidades, sí leyó usted bien.... pretenden seguir con las mismas ganancias globales a consta de vender mucho más caro el cemento en México -existen comparativas escandalosas mostrando las diferencias-.

De manera valiente pero, sobre todo, en plena congruencia con el cometido de velar por su sector y por las indiscutibles consecuencias en la sociedad, el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján, ha liderado señalamientos y reclamos enérgicos ante la forma atropellada y ventajosa con la que Cemex aumenta precios, sin tomar en cuenta todos los dañinos efectos en la obra pública -que de manera inmediata generará encarecimiento en perjuicio de los contribuyentes y ciudadanos-, mientras que quizá sus peores efectos se resentirán en la edificación de vivienda. De ahí que, en esta causa, el presidente de la Canadevi Carlos Guillermo Medina se sume impetuoso al rechazo por esta determinación unilateral de Cemex. Simplemente el encarecimiento del cemento en los últimos cuatro años suma ya más del 50 por ciento, lo que ha llevado en forma paralela a encarecer también la vivienda en más de 18 por ciento. Lo bueno es que para Cemex y sus empresas comparsas no hay daños colaterales ni directos por el incremento. Y hay que ver también la disparidad de los precios de acuerdo al volumen que se adquiere. Empresas que requieren tres mil o más toneladas de cemento lo comprarán unos 2,100 pesos cada una, pero si se baja la compra a 300 toneladas por mes, el costo será del orden de los 3,000 pesos y un miniconstructor adquirirá el producto tal vez hasta en 4,000 pesos. Y todavía será peor para los que autoconstruyen sus viviendas (quizá un 50 por ciento del total), quienes desembolsarán hasta 250 pesos por un simple saco de 50kg. De este tamaño es la injusta proporción fincada por el alza ya que, como siempre, los menos favorecidos siempre resultan los más afectados.

Sorprende, por otro lado, que muchos otros organismos hayan mantenido un sospechoso silencio ante la situación planteada. Y ojalá no sea por las convenientes aportaciones que Cemex acostumbra hacer para “apoyar” a los mismos. Sin embargo, tanto la CMIC como la CANADEVI enderezaron críticas contra lo que consideran, con sobrados motivos, la injustificada e injustificable alza del cemento, lo que despertó por allá en Nuevo León la ira de alguien para “romper” con ambas instituciones.

Gustavo Arballo se ha constituido en un portavoz no solamente de la industria de la construcción sino la alerta tanto al gobierno -primer afectado-, como a las empresas y a la población en general de México, por las consecuencias de las acciones de Cemex. Está claro que este ramo económico ya ha sufrido bastantes embates en una escalada que va desde láminas, conductores, asfalto, tubos y ductos, grava, arena, etcétera, además de los que siempre se refieren a la general inflación. No obstante, lo que se desprende de los señalamientos de Arballo, es la amenaza que se cierne sobre el sector ya que entraña un impacto altamente negativo para todos. Lorenzo Zambrano Treviño logró crear un emporio que, con todo y sus controversias, alentó el desarrollo. Pero ya no está aquí para advertir los nuevos y quizá nada benéficos derroteros de su Cemex, que hoy están perjudicando a México.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: MiguelZarate_12

Facebook: MiguelZarateH