Anticorrupción, oportunidad irrepetible

La oportunidad es ahora y quizá, irrepetible. El esfuerzo ha sido enorme en cuanto a investigación y preparación de una auténtica plataforma jurídica. Las bases, parece, están sentadas para que el combate a la corrupción sea genuino y, sobre todo, empiece a ser efectivo. No es nueva la intención, todos lo sabemos. Al menos se pueden documentar más de tres décadas en las que de manera intermitente se ha procurado lograr una estructura capaz de dar respuesta a uno de los reclamos más sonoros y fundamentales de la población, para que no se den más simulaciones, para que no se valgan ya los organismos políticos de este propósito para sus intereses, para que el poder público tenga ya los contrapesos indispensables y se vigile el mejor y más honesto cumplimiento de sus tareas.

Y, sin embargo, las dudas persisten. En Jalisco apenas está por decidirse la integración del Comité de Participación Social y ya surgen los cuestionamientos sobre los postulantes. Incluso, desde la designación de la Comisión de Selección quedaron en el aire inquietudes sobre si no quedaron algunas intenciones “sembradas” de origen. Y no es “sospechosismo” puro. Los nueve notables en cuestión posiblemente no tengan tacha individual, pero ciertamente algunos de ellos muestran interés de algunos sectores y grupos de poder muy específicos para que se conviertan en factores de decisión. Quien funge de vocera -por mencionar solo un ejemplo-, ex funcionaria en el gobierno perredista de la Ciudad de México y ahora rectora del Cualtos, es caso evidente de referencia al grupo UdeG y por supuesto de su líder universitario -no me refiero al rector actual-. Y no es el único caso de prevalencia de intereses. En cambio, se dejaron de lado propuestas en extremo interesantes como las de los rectores de la Univa y del Iteso. ¿No será que desde ese momento se tuvo temor a que dentro de ese círculo privilegiado existieran voces verdaderamente críticas y sin dependencias institucionales o de grupo?

En fin, ahora se verá si todo fue cierto. Ya es cuestión de días o tal vez de horas que la verdad aflore. Luego de la decantación realizada entre más de setenta prospectos -que de algunos aún no sé cómo se atrevieron a inscribirse-, los restantes pasan a la etapa final, aunque, sin restar méritos ni prejuzgar, no faltan los nombres de personas estrechamente vinculadas a organismos y hasta a personajes de sobra conocidos. Naturalmente que se previó una metodología exhaustiva y detallada, pero, dentro de ella, los criterios no pueden llegar a determinar con certeza absoluta sobre la real i-n-d-e-p-e-n-d-e-n-c-i-a de los candidatos, condición fundamental establecida junto a la objetividad (tan relativa en extremo) y la autonomía, casi pleonasmo de la primera.

Y es que no es asunto sencillo. Incluso a nivel nacional se han complicado mucho las cosas y grandes “atascos”. Lourdes Morales, coordinadora de la Red por Rendición de Cuentas, justo antier señaló que a estas alturas solamente cinco estados han integrado el citado Comité de Participación Ciudadana. Y que también hay preocupaciones en torno a las designaciones de las personas que ocupan lugares estratégicos como, por ejemplo, los órganos constitucionales autónomos, los que formarán parte de la sala especializada y las salas regionales del Tribunal de Justicia Administrativa. En resumidas cuentas, es hora de que las cosas no caminan como se quisiera y, lo peor, ya hay grandes dudas de que todo quede en instrumentos decorativos, al decir de la propia coordinadora de la RRC.

Por todo ello, hay gran preocupación en el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción ya que las designaciones importantes como el Auditor Superior del Estado, el propio Fiscal Anticorrupción y los magistrados del TAE, deben realizarse antes del 15 de diciembre próximo. Esto implica un calendario selectivo demasiado presionado por el escaso tiempo disponible. Tal pareciera que las fuerzas políticas dentro del Congreso están apostando a que no se tomen las determinaciones verdaderamente imparciales ya que sería éste -otra vez- quien asumiera las decisiones bajo la presión que debe concluirse el proceso en la fecha prevista.

Lo fundamental es que, ahora la Comisión y luego el Comité, asuman la responsabilidad histórica que enfrentan. De si finalmente hay “mano negra” en las decisiones y aflora lo de siempre, intereses sectarios, partidistas, de grupo o de “líderes morales” que no lo son tanto, esta vez se verá, se notará claramente. Las distintas corrientes de interés seguirán, siempre, buscando a toda costa poner a salvo sus cotos y mecanismos de influencia y poder. Difícil corroborarlo al momento, pero de que han intentado o ya han metido cuchara en estos procesos, lo sabremos, sin duda lo sabremos.

“La corrupción en el sector gubernamental es la forma más intolerable de inmoralidad social. No es compatible servir en puestos públicos y a la vez operar negocios fundados en relaciones con el gobierno. Vamos e establecer, en la ley y en los sistemas, la incompatibilidad de intereses. O se gobierna o se hacen negocios”. ¿Saben quién lo dijo? Miguel de la Madrid al lanzar en 1982 la llamada “renovación moral de la sociedad”. Y en tres décadas y media apenas vislumbramos un camino para lograrlo. Más vale que a quienes se les deposite confianza para elegir, no traicionen a la sociedad porque serán responsables y causantes de lo que se cause.

