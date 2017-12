Anticorrupción: no acaban los obstáculos

Sin duda la lucha contra la corrupción ha estado en la imaginaria durante muchos años, pero aún lejana de cumplir sus propósitos en la realidad. En pleno proceso para nombrar al Fiscal que se erigirá rector de una de las acciones quizá más sólidas, al menos desde el punto de vista legal, los obstáculos no dejan de aparecer en el camino. Son ya muchos meses de trabajo, de esfuerzos por encontrar fórmulas convincentes y seguras para designar al “zar” anticorruptelas, sobre todo sin influencias ni componendas políticas, como para parar en seco todo, bien sea por falta de “consensos” partidistas en el Congreso -la misma de siempre-, y ahora la interposición de un amparo por parte de uno de los aspirantes -que si bien es legal no tiene nada de moral-, Gabriel Valencia, hermano del diputado naranja Augusto, porque no fue incluido en algunas de las dos “ternas” propuestas y que al menos detuvo el proceso al obtener una “suspensión provisional”.

La verdad es que no deja de exasperar que ni siquiera se pueda llegar a lo que será solamente el principio ya que tampoco se pueda esperar que de buenas a primeras el Fiscal mencionado pueda dar resultados en el corto plazo. Y es que hasta ahora los organismos existentes para cumplir tal tarea, como la Contraloría estatal, han podido hacer prácticamente nada. Y bien lo decía Juan José Bañuelos Guardado, quien dejó el puesto de Contralor hace cosa de año y medio, que en realidad la mencionada Contraloría no era sino un ente desdentado y que no servía para mayor cosa (ver columna Radar, Milenio, 5 de mayo de 2016). El, en particular, había emprendido acciones contra funcionarios de la administración pasada que, según cita dicha columna escrita por Jaime Barrera, no habían justificado la cifra de ¡siete mil quinientos millones de pesos! Y, aunque hubo varias detenciones, ninguna consecuencia hubo. Tremenda decepción sin duda la que llevó al propio Bañuelos Guardado a mejor entregar el cargo. De ahí en adelante todo se ha reducido a la casi total impunidad. Pero, como es sabido, ya se cuenta con propuestas concretas, al menos para conformar la Fiscalía correspondiente y de ahí que, por ejemplo, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción, haya remarcado la “oportunidad histórica” de la actual Legislatura local para respetar la legitimidad del procedimiento (de elección) y dejar de lado los acostumbrados “acuerdos opacos”. Esto, llanamente, se traduce en los arreglos que a trasmano o por debajo de la mesa suelen hacer las facciones políticas en el Congreso para determinar puestos de importancia trascendental, viendo, sobre todo, por sus propios intereses de partido. Y esto, créase, con todo y los esfuerzos realizados, todavía es motivo de negociaciones, como sucede entre los líderes de las bancadas priísta y emecista que, en su conjunto, integran las dos terceras partes de curules, las necesarias para que el asunto proceda sin necesidad de que intervengan los demás.

Así las cosas, y quizá con el factor presente de los procesos electorales que se avecinan, de las “ternas” propuestas por el Gobernador, basadas en la calificación del Comité de Participación Ciudadana, el indispensable “consenso” entre ellos no termina por decidirse, aunque ya se habla de que se habían “puesto de acuerdo” en que el elegido sería el catedrático Gerardo de la Cruz. Lo peor, sin embargo, y lo más temido y en su caso seguramente censurado, sería que la designación fuera hecha por la vía de la “insaculación”, incluyendo a la primera terna que en principio había sido desechada. Esto, con todo y que se trata de una especie de “volado” entre los participantes, terminaría por dar al traste con la idea de que verdaderamente se está eligiendo al mejor prospecto. O lo que es lo mismo, volveríamos a caer en la sospecha, en la deslegitimación pública del procedimiento ya que perdería autoridad el designado y duda sobre su autoridad moral si llega como resultado de un sorteo, a pesar de que cuente, como todos los participantes sometidos a auscultación, con sus propios valores.

Una verdadera novela es lo que ha pasado y vaya que el tema causó estupor y preocupación ya que cinco universidades manifestaron públicamente su rechazo, así como el Observatorio Permanente mencionado -con el intenso trabajo efectuado entre otros por Cecilia Díaz, Paul Alcántar, Salvador Mancera, Alberto Bayardo, Carlos Aguirre, Andrés Barrios, Fabiola Garibaldi, Álvaro Quintero y Jorge Torres González comisionado anticorrupción de la Barra de Abogados -, que han dado puntual seguimiento al proceso, así como se han pronunciado porque todos los partidos políticos expongan abiertamente sus razonamientos para emitir el voto y reitera la preocupación manifiesta que en caso de “insaculación”, finalmente no llegue el más capaz ni el que acreditó mayormente los elementos que conducirían a su actuar con autonomía y transparencia. Lo peor es la perversión que encierra todo lo ocurrido que da para mal pensar que PRI y PMC están de acuerdo en NO ponerse de acuerdo.

Importante asunto queda en suspenso, mientras lo mejor será por ahora desear la mejor de las navidades a nuestros lectores.

miguel.zarateh@hotmail.com

Twitter: MiguelZarate_12