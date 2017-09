Ser panista moralista Ser priísta naco

Es mentira. Ser panista no da estatus social. Ser priísta no es ser naco. Ser independiente no es la solución.

Si lo pensaste como cierto te has fanatizado y los ideales o las propuestas de cada partido las has dejado de lado o que decir de los candidatos, ni siquiera los has evaluado por si mismos.

Esta es la realidad. O al menos mi realidad. Pensamientos o ideas en las que creo. Es que en medio de tanta diversidad de pensamientos que se comparten abiertamente lo que nos corresponde es respetarnos para alcanzar la paz social y una convivencia que de primer nivel.

Diario hay un integrante de cualquier corriente religiosa que es denunciado por algún atropello, diario alguien texteó mientras manejaba y ocasionó una muerte.

Todos los días hay noticias negativas de políticos que advierten corrupción. Diariamente en las redes se altera un video con la voz del presidente o se genera un nuevo meme ingenioso pisando la figura del Presidente de la Nación que a partir de Fox, quien la ostenta para el pueblo ni siquiera merece un poco de respeto.

Diario un empresario pide un favor a un político y un político recibe el favor del empresario.

Diario se piensa llegar al poder para ahora si hacerla en grande y diario se deja de planear el progreso de la ciudad. Diario hay conflictos entre bandas delictivas que se descuartizan. Todos los que he mencionado mas los casos que he omitido somos parte de la sociedad Mexicana.

La sociedad no debemos perdernos. Participar no es pelear.

No reconocernos en el respeto de las posiciones que jugamos resultará desastroso en los años por venir. La lucha política esta generando un clima como nunca antes de fanatismos enfermizos que han logrado romper los lazos de cualquier tipo de diálogo.

En los temblores recientes no es que gane la sociedad y pierda el gobierno. México somos todos y en esta lucha solo mostramos en donde realmente no encontramos debatiendo los mexicanos y realmente muestra nuestro nivel.

Ni actores ni actrices tienen la verdad cuando critican en videos como Eugenio Derbez que realmente se aprovecha para ganar más empatía que se conviertan en entradas de cine. Mejor a trabajar cada quien profesionalmente en lo que hagamos que con eso hacemos México.







miguelmerya@gmail.com