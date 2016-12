El año 2017 puede ser un año que marque el devenir del siglo a nivel mundial. Los atentados perpetrados recientemente en Berlín y Turquía, nos muestran un panorama de violencia e intimidación que significan un duro golpe para la sociedad global. No solo en Europa peligra la paz sino parece que a finales de este año un tufo de miedo y provocación se esparcen por todo el globo, sin olvidar a Siria y la guerra contra el Estado Islámico que parecen no tener fin.

Por otro lado, la llegada al poder de Donald Trump impondrá un nuevo rol en la participación de Estados Unidos, un rol que no conocemos pero que al parecer será de menos dialogo y mayor confrontación. Como lo mencionara hace apenas unos días Agustín Carstens para México “vimos los cortos de una película, vemos diferentes escenas, pero no sabemos si es una película de terror o no, o si va a haber un buen final o no.

”En nuestro continente Venezuela y Colombia nos recuerdan la fragilidad de la paz, mientras en Argentina se declara la guerra al narcotráfico de forma estruendosa, improvisando estrategias en una era donde todos podemos conocer y evaluar las políticas que han sido o no exitosas en otros países, y de guerras fallidas contra el narco, por desgracia, México podría enseñar mucho. Sin embargo la información no basta se requiere tomar buenas decisiones.

En Coahuila y en nuestra ciudad se vivirá un año electoral y con ello podemos ver intereses y descalificaciones tensando el ambiente cotidiano, con todo lo que esto significa. Sin embargo este panorama incierto da siempre oportunidad de tomar mejores decisiones como sociedad y no dejarnos arrastrar por aparentes tendencias que no llevan sino a más incertidumbre e inestabilidad.

Para asumir los retos de 2017 no podemos basarnos solo en suposiciones o habladurías, es en el debate fundamentado y con prospectiva, donde veremos reflejado quien o quienes pueden cumplir con la tarea de gobernar en este incierto y cambiante entorno global.







