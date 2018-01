Diálogo con jóvenes sobre democracia

El pasado miércoles alumnos de preparatoria me invitaron a platicar sus inquietudes, me pedían que respondiera la siguiente pregunta ¿el actual sistema político impide o favorece la democracia en México?



La pregunta es comprensible en la crisis de credibilidad de la política y los políticos a nivel internacional, sin embargo el sistema está diseñado para ser democrático, sus instituciones tienen representatividad, contrapesos y mecanismos de participación.



Pero si el sistema es democrático, ¿por qué siete de diez latinoamericanos no están satisfechos con sus resultados?, según el último informe de Latinobarómetro. El tema es que la democracia la construyen demócratas, son las personas con auténtico espíritu plural las que logran hacer vida la democracia, de la misma manera son personas carentes de valores democráticos las que pueden utilizar las instituciones para intereses personales o de grupos.



Decía Winston Churchill que “la democracia es la peor forma de gobierno excepto todas las demás que se han probado”, dicho de otro modo, no es perfecta pero es el mejor modelo. Sin embargo el descredito de la política ha ido divulgando la idea de que la ley no debe ser respetada si viene de políticos en los que no confiamos.



Desde este punto de vista un ciudadano no ligado a la política puede ser más legítimo que los representantes legales, sin embargo este modo de ver por encima de la ley pone en riesgo las conquistas democráticas, pues cualquiera podría autodenominarse representante, sin cumplir ni un requisito.



Por ello la construcción de la democracia requiere la participación de todos, tanto desde los espacios para los ciudadanos independientes, como la necesidad que cada vez más ciudadanos se involucren en la política.



La corrupción no es parte de un sistema político, eso es una idea que suele promoverse con fines partidistas, la corrupción es un mal de la sociedad, pues siempre del otro lado de un funcionario hay un ciudadano.



Agradezco la invitación del Instituto Mano amiga que vive la democracia formando en sus estudiante uno mejores ciudadanos.







