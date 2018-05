Preguntas y bien público

Discursos, promesas y planes; descalificaciones, medios y redes sociales “inflamadas”. Cosas del tiempo electoral. Crece el desinterés provocado por los frecuentes excesos verbales y la repetición de consignas hasta el hartazgo. Lo cotidiano queda atrás.

Si nos desentendiéramos por un rato del vocerío quizás tuviéramos tiempo para preguntarnos por nuestras convicciones y sobre todo nuestras acciones acerca del bien público. Por ejemplo: ¿Estoy convencido de mi capacidad de ayuda a una mejor ciudad si no estaciono mi automóvil en la banqueta? ¿Me convence la movilidad no motorizada y uso la bicicleta o camino, al menos en trayectos cortos? ¿Quiero establecer horarios flexibles de trabajo para facilitar los traslados cotidianos de trabajadores y trabajadoras, quienes colaboran en mi empresa? ¿Por qué no solicitamos a las autoridades, con énfasis ciudadano, otros horarios escolares o al menos horarios flexibles? ¿Te das cuenta de que todos los días dentro de los autos que circulan, sólo va una persona o quizá dos? ¿Qué tal si entre los vecinos se animan a reunirse y aprovechar por turnos el auto de uno, y entre todos dejan estacionados el resto?

Ya entrados en gastos extendamos las preguntas a otros temas: ¿Quiero reciclar la basura que se produce en mi casa, en mi colonia o barrio? ¿Puedo pensar en dedicar algo del tiempo que ahora dedico a la TV para reunirme con mis vecinos y planear alguna mejora la calle, la colonia o el barrio? ¿Qué tal está el consumo de energía eléctrica y de agua en tu casa? ¿Y entre tus vecinos? ¿Tienes ideas para optimizarlos o reducirlos y quieres ponerlas en práctica? ¿Cuándo fue la ocasión más reciente en la que te reuniste con algunos (amigos, vecinos, colegas) para platicar y animarse entre ustedes?

El bien público, lo común de los bienes comienza en las decisiones de nuestra vida cotidiana y no cuando la autoridad nos impone verificar el auto para no contaminar, o ir a dejar a los niños en la escuela en la hora en la cual la movilidad está colapsada. O cuando nos impone esperar un autobús lento, manejado por una persona estresada y harta del tráfico. Lo común lo hacemos quienes decidimos valorar lo común. Y nada más común que lo cotidiano. ¿Cuál es el valor que los candidatos le otorgan a la vida cotidiana, la de ellos y la nuestra? En sus dichos, casi ninguno. El bien público sufre.