Oferta y demanda política

Puede parecer un tanto capitalista revisar la situación electoral en el país con dos conceptos, oferta y demanda, usuales para expresar la dinámica de la economía. No obstante, ayuda para recuperar una dimensión poco atendida en las situaciones electorales: La demanda política de los electores y del pueblo en general.

Se asume que los candidatos hacen sus ofertas una vez que han interpretado las demandas del pueblo elector y han elaborado y ajustado sus ofertas para indicar, o prometer, cómo atenderán esas demandas. De ahí la frecuente petición a los candidatos a puestos de elección popular y de manera especial a los aspirantes a la presidencia de la república, detalles de sus propuestas y de sus ofertas a los mexicanos en caso de ser favorecidos con la mayoría de votos.

Ese supuesto no es fácil confirmarlo en los hechos. Por ejemplo, muy pocas veces en esta campaña del 2018 los candidatos han dedicado tiempo y discurso para demostrar que la oferta de sus adversarios sobre “x” tema o situación no atiende la demanda de los electores. Si bien oponen otra oferta sobre ese tema “x” no demuestran que la su oponente no es eficaz para resolver la cuestión. Sucede así porque al candidato le interesa mover el ánimo de los votantes, bajo la hipótesis de electores “emocionales” y, por tanto, “no racionales”. Así, la demanda de los mexicanos se oye, y no se escucha.

En un lúcido texto de Javier Tello Díaz, publicado en el número de mayo 2018 de la Revista Nexos, muy recomendable, se analiza con claridad la demanda política. El mensaje en síntesis es: Si la oferta y proyecto de los candidatos no tiene una clara demanda política de los ciudadanos, no habrá “enganche” entre candidato y electores y menos habrá votos.

Tello propone cuatro características de la demanda mexicana: Hartazgo ciudadano. Entre los ciudadanos ha disminuido brutalmente el aprecio por la democracia y sus instituciones. Segunda, ha crecido la receptividad a la narrativa populista: “El primer día de mi mandato voy a…”. Los numerosos temas-problema: De la corrupción a la atención de los adultos mayores. Por último, la volatilidad del voto, pues la crisis de los partidos políticos eliminó la lealtad a las banderas partidarias.

De aquí la importancia de que cada oferta explique la razón de porqué satisfará las demandas de los electores y del pueblo. ¿Sueño de opio?