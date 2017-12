Año, mundo ¿nuevo?

Novedades, el arrebatado mundo de las novedades puebla de manera abundante medios de comunicación social, redes sociales y lo cotidiano todo. Excepto en el mundillo de la política el cual parece refractario a cualquier novedad, los demás campos de la actividad de la sociedad viven entre constantes novedades, en medio de la reiterada insuficiencia del sistema nacional.

Por ejemplo: Tecnología que desborda lo imaginable, clima mundial fuera de los parámetros previsibles, ofertas inesperadas de educación, nuevos remedios a añejos problemas de salud humana y nuevos enfermos inclasificables; artefactos impensables, religiones antes inamovibles ahora en crisis por novísimos retos éticos y morales, sociedades tensas entre tradición y novedad, entre parsimonia e imperativos de innovación radical.

Sola, la política se reitera impermeable a novedades, repite hasta la desesperación y la indiferencia los mismos discursos, las mismas promesas, la misma ramplonería. ¿Se acerca el tiempo del autogobierno, sin políticos, con renovados supuestos comunitarios? ¿Las instituciones, en principio estabilizadoras de la vida social, perderán la brújula y se hundirán en el proceloso mar de lo inservible y lo desechable? ¿La teoría de sistemas quedará en el archivo y abundará lo anti – sistémico?

Imposible no recordar la irrupción pública y hasta violenta del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional hace 23 años en otro año nuevo, el de 1994. No es seguro que hoy se comprenda mejor su mensaje: “Mandar obedeciendo”. Contiene una crítica devastadora al sistema en crisis de “mando para que me obedezcan”. Hoy ya no es “Marcos” sino “Galeano”, evocación del “Mundo al Revés”. Mensaje de un mundo innovador y a la vez impopular porque la cultura autorizada nos impide, de primera mirada, ver su esencia.

Saramago, en 1998, escribió: “Cuenta Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, que Rafael Guillen, antes de convertirse en Marcos, vino a Chiapas y habló a los indígenas, pero ellos no le comprendieron. “Entonces se adentra en la niebla, aprendió a escuchar y fue capaz de hablar”. La misma niebla que impide ver es también la ventana abierta hacia el mundo del otro, el mundo del indio, el mundo del “persa”… Miremos en silencio, aprendamos a oír: tal vez después, por fin, seamos capaces de comprender.” 2018 para mirar, aprender y tal vez comprender.