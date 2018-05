Mayoría y minoría, ¿democráticas?

En estos días recientes se aclaran los proyectos de país de los candidatos y se oscurece la democracia. La clave central democrática es la decisión mayoritaria por una propuesta que deja en minoría a otras propuestas vencidas en el concurso de “quien tiene más votos” libres y secretos. Esa clave se oscurece porque es costumbre que el ganador del concurso imponga su modo de ver el país y la solución a las dificultades y, no obstante que no lo desee, lastime a las minorías. Sobre todo, cuando quienes quedan en minoría ven afectadas sus actividades acostumbradas por los nuevos modos de resolver esos problemas nacionales, o de realizar las acciones ordinarias del gobierno, aplicadas con base en los modos de pensar y actuar del ganador.

Con frecuencia los perdedores en el concurso no aceptan la afectación. Luchan, se defienden para evitar tal afectación y mantener las costumbres anteriores. Es el juego de la democracia, recordarán los ganadores, quien gana “se lleva todas las canicas”. Un ejemplo de otras tierras: Antes de Trump el gobierno de USA privilegió el libre comercio. Trump dice: “Sí, libre comercio siempre y cuando yo sea el beneficiario: Cómprenme libremente… a mí. Quiero ser el único productor de todo y ya no les voy a comprar”. Y ahí estamos los afectados negocie y negocie para mantener la costumbre anterior. Todo causado por la democracia ¿o no?

¿Hay alternativa para evitar la afectación de los perdedores? En los hechos y en la historia suele observarse tres reacciones. Una, la oposición con todo al ganador, incluso, hasta su derrocamiento. Recordemos a Salvador Allende. Otra, negociar con base en el poder proporcionado por la propiedad y el capital: “Oye ganador negociemos. Podemos dificultar tu gobierno, pero ambos podemos ganar si cedemos algo a la contraparte y modificamos lo necesario para tolerarnos.” Recodemos a Luis Echeverría. Una más, coexistencia pacífica. “Ganador, no te haremos la guerra. No nos vamos a meter con tus planes y no te metas con nosotros. Podemos, nosotros y ustedes, aguantar seis años sin pleitos y confrontaciones. Desde luego no vamos a cooperar con tus planes. Calladitos y de lejos nos vemos más bonitos… todos.” La historia consigna el mayoritario fracaso de las tres si aceptamos que el beneficiario ha de ser el pueblo, el país.

¿Cuál opción viviremos en 2018? ¿Una nueva y mejor?