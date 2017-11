Es la hora de los ciudadanos. Esta expresión, con variantes, la escucho con relación a la puesta en marcha de los elementos del Sistema Nacional Anticorrupción y sus réplicas estatales. Se alude a la parte relevante que van a jugar los ciudadanos nombrados para conformar el Comité de Participación Social en esos sistemas. Presidirán las comisiones de coordinación de los sistemas, es decir, los ciudadanos tendrán un lugar privilegiado para informarse, ofrecer análisis, críticas y participar en la vigilancia del funcionamiento, desempeño y resultados de las tareas del gobierno frente a la corrupción.

La conformación de esos comités ha sido (o será donde aún no sucede) por medio de otros ciudadanos nombrados por el Congreso mediante convocatoria pública. En Jalisco la Comisión de selección demostró cómo con método, diálogo, transparencia y dedicación es posible elegir sin cuotas y sin conflicto a personas respetables y con capacidad para desempeñarse en los órganos constitucionales autónomos. Los ciudadanos seleccionadores han demostrado a diputados y gobiernos cómo se hace la tarea sin acudir a las cuotas de partidos.

Los intereses partidistas son diferentes de los intereses ciudadanos. Es válido. La búsqueda del poder, sus mieles y dificultades, suponen una lucha entre los interesados cuya índole no es comparable a la lucha cotidiana de los ciudadanos por el bienestar y el buen vivir. Por eso corresponde a ciudadanos y quienes detentan el poder reconocer, todos los días si es posible, que la relación entre ellos, a pesar de ser conflictiva, es complementaria. Sin ciudadanos no hay poder que atraiga. Sin política y políticos no hay gestión de la vida pública para atemperar excesos individuales e individualistas y negociar el bien de todos.

Ambos conjuntos somos virtuosos y, valga la expresión, pecadores “estándar” en el mismo empaque. Ahí la similitud y el conflicto. Sí, hay políticos y funcionarios corruptos; y también ciudadanos corruptores. Hay ciudadanos violentos e intransigentes; y políticos egoístas y tramposos. En ambos bandos hay quienes buscan con sinceridad una convivencia menos violenta; más respetuosa, justa, segura. Los ciudadanos participantes, vigilantes y autónomos, juntos, podemos atemperar nuestros pecados y los de funcionarios y políticos. Cada quien con sus armas y a pesar de las discrepancias.