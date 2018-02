Ciudadanos o políticos

Diversos medios y redes sociales discuten sobre la contraposición entre ciudadanos y políticos y la multiplicidad de voces y comentarios se ubican en un amplio espectro compuesto, en un extremo, por quienes afirman y aseguran, poco menos, la santidad del ciudadano y la índole casi general de la maldad intrínseca del político; y en el otro extremo, antítesis del primero, el político es igual a sufrido ser obligado por las demandas ciudadanas, sin otra tarea que cumplir la voluntad de los ciudadanos a quienes, dicen, “se deben”, y los ciudadanos son seres ingratos capaces hasta de insultar o ignorar al político que toma una decisión contraria a lo que algún grupo de ellos, “influido por opositores”, siente es su derecho o su tradición.

Entre ambos extremos imaginarios se acomoda toda clase de combinaciones. Más allá de esta metáfora del espectro, está la realidad que intenta explicar la metáfora: La posesión del poder. ¿Quién debe detentar el poder y con cuál fundamento? La sociedad para ordenarse y convivir define (o acepta) principios y valores, construye leyes y hace un pacto. Unos, los políticos, tendrán el poder para decidir cómo se gestiona la cotidianidad de todos y para conducir actos, acciones y actividades establecidas, en último análisis, para que todos disfrutemos de mejor vida, cada vez. Los ciudadanos han de usar su poder para decidir si viven mejor o no con las gestiones de los políticos. Es un pacto conflictivo. No hemos inventado otro.

Cuando las gestiones políticas no logran que todos vivamos mejor, los ciudadanos empezamos a no querer a esos políticos. Queremos otros. Y si tampoco lo logran, no queremos a ninguno, pues tenemos el poder de querer o no. Para algunos 2018 parece ser ese momento. Y ¿qué sigue? Los precedentes no enseñan cómo. Aquí la gravedad del momento mexicano. ¿Aguantará el sistema actual? ¿Es necesario cambiarlo? Unos quieren políticos capaces de aplicar las reglas. Otros proponen nuevo pacto y otros más proponen fin del sistema.

La cuestión práctica es cuál poder tiene o tendrá cada segmento en los hechos: ¿Qué y cuánto puede el político? ¿Qué y cuánto puede el ciudadano? Y en cualquier caso existen tres urgencias: Revalorar lo que sí ha producido mejor vida. Políticos honestos, humildes y moderados. Ciudadanos pacíficos y decididos a cambiar lo que estorba, incluido el sistema.