Domingo de Resurrección. Piedra angular de la fe cristiana. Misterio para la razón. Insondable si queremos desentrañar su forma y modo desde la vida sujeta a la muerte. Creíble por las muestras y realidades con las cuales nos encontramos en el curso de la vida de los humanos. Comparto el encuentro con una muestra: La lectura de un libro acerca de alguien resucitado.

Los católicos. Vicente Leñero en torno a la fe es el título del libro editado (2016) por Ediciones Proceso. Vicente Leñero, periodista, escritor, dramaturgo, novelista nació el 9 de junio de 1933 en Guadalajara y murió el 3 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México. El título refiere al grupo de amigos y familiares que durante más de quince años, convocados por Leñero y su esposa Estela Franco, se reunieron periódicamente a conversar y hablar de Dios. Así bautizaron al grupo: Los Católicos.

Dieciséis personas ofrecen su testimonio sobre su relación con Leñero, el hombre de fe. Imposible tocar aquí todos los testimonios. Cito dos. Eduardo Garza escribe: “Para Vicente Leñero creer no significaba opinar sobre la existencia de alguien, sino apostar la vida a un proyecto. La palabra creer hunde ciertamente su raíz etimológica no en el imperio de la opinión tan sobrevaluado hoy en día en cafés y universidades. Tampoco se reduce a la pista racional, aunque no la ignora. Refiere más bien la apuesta radical del creyente, su sentido de vida, su proyecto.”

Transcribo otro fragmento. Javier Sicilia escribe: “Su muerte, que me deja un poco más vacío, más sólo, más triste, en medio de esta noche atroz que parece interminable, me deja sin embargo, una señal de aliento: La carta de despedida que me entregó en el sueño que me visitó el día de su muerte. No es larga, pero sí sustanciosa, Dice: “Hasta pronto, Javier querido. Voy a donde está Juanelo (el hijo de Javier, asesinado), al amor del Padre en donde te esperamos. No desesperes. Sigue luchando. Nosotros tenemos razón contra la noche y la muerte”.

Ninguno de los dieciséis escritos afirma la resurrección de Leñero, desde luego. Son las realidades en la entraña de los testimonios incluidos en “Los Católicos”, cuya lectura puede mostrarnos, en todo caso, el aviso de ese hecho. Acaso la lectura sin prejuicios del texto suscite en el lector alguna realidad semejante. El Resucitado, clave de la fe, hará su tarea.