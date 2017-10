Ambición frente a cultura

Elecciones a la vista nublan la mirada de los sucesos de la vida pública. Sin duda las elecciones del próximo año 2018 son de gran importancia, pues concurren situaciones tensas no frecuentes. Por ejemplo el número de cargos elegibles, el número de electores y el tamaño del despliegue logístico para disponer lo necesario y sea factible a los ciudadanos acudir a votar, y a todos hacer respetar el voto. La lucha entre los aspirantes a conseguir los votos necesarios para ganar la elección se hace ríspida, compleja y en algunos casos inédita.

Quizá para muchos es una mera anécdota la participación en esa lucha de una mujer indígena y radicada en Jalisco, representante del Consejo Nacional Indígena. Ella, acompañada de un numeroso grupo de seguidores, se registró en el Instituto Nacional Electoral como aspirante independiente a la Presidencia de la República. Este hecho es histórico, es decir ocurre por primera vez en la historia electoral mexicana.

La pretensión de los pueblos representados por esta mujer no tiene interés en conseguir el cargo por el cual se compite, sino demostrar lo indispensable de su voz y del respeto a su cultura en la construcción de la república que vendrá después de las elecciones y en los siguientes años. Los votos por ella consagrarán y avalarán la convicción pública de la necesaria presencia activa en el México de hoy y mañana de los pueblos indígenas, no en la economía informal a la cual han sido relegados, no en la restitución del despojo de sus tierras, aun hoy mismo negada, no en el favor del gobierno para ofrecerles los servicios públicos que merecen en cuanto mexicanos, sino sobre todo en las decisiones políticas que esculpen el rostro de este país, esas con las cuales los supuestos culturales organizan y dan vida a los pueblos y se plasman en el territorio del modo de vida deseado y buscado.

Desde luego, falta cumplir con las firmas necesarias para ser aceptada por la autoridad electoral como candidata independiente. Hoy el hecho de su registro de intención es histórico pues al darse de manera simultánea a la lucha interna del Partido Acción Nacional por la candidatura de ese partido, se pone en evidencia qué, cómo y para qué se pelean los políticos de siempre por sus ambiciones, y qué, cómo y para qué se hacen presentes las culturas primigenias en el concierto nacional.