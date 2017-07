Responsables, Ejecutivo y Senado de un SNA incompleto

El nombramiento en el Senado de la República del fiscal anticorrupción pudo haberse dado a partir del 25 de marzo de 2014, es decir, 30 días después de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia política, en la que aparecen las figuras de Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción.

Solo en el tercer año de ejercicio de la 62 Legislatura se expidió la convocatoria y no se concluyó el procedimiento por falta de perfiles para el cargo. Fue hasta el segundo año de ejercicio de la 63 Legislatura cuando nuevamente se volvió a expedir la convocatoria para elegir al titular correspondiente.

En el Senado se encuentra alojada una minuta que envió la Cámara de Diputados en la Legislatura pasada sobre la Ley de la Fiscalía General de la República, que no desarrolla la naturaleza del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo al transformarse de Procuraduría General a Fiscalía General; lo mismo ocurre en esa minuta al no dotar a la Fiscalía Anticorrupción de las atribuciones propias para el cargo, más aún que cuando esa minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados no existía el Sistema Nacional Anticorrupción y, por tanto, no es armónica con el mismo. Designar así a un fiscal anticorrupción sin un marco legal nuevo y acorde con el esquema del SNA sería inocuo.

¿Qué ha faltado? Ha faltado voluntad del gobierno federal para instruir a sus bancadas a construir el necesario andamiaje legal de esta Fiscalía. También se ha entrampado por la permanente intención de la segunda fuerza en el Senado de querer acordar con la primera fuerza el reparto, entre ellos de los dos cargos: la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción.

El nombramiento por el titular del Ejecutivo de los integrantes de las salas especializadas en anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa debió haber ocurrido a partir del 19 de julio de 2016 y hasta el 30 de abril de 2017, resuelto así en el régimen transitorio de las leyes anticorrupción.

Los nombramientos del Ejecutivo llegaron al Senado hasta finales de abril del presente año y, por tanto, su ratificación o rechazo se orilló a que ocurriera en este receso, pero para lograrlo las comisiones de dictamen tendrían que haber puesto en marcha los procedimientos para su desahogo, situación que no ocurrió.

Hemos denunciado que las ternas enviadas por el Ejecutivo para las salas especializadas son producto de un acuerdo en Los Pinos entre gobierno y PAN.

La no realización del extraordinario es producto de una desavenencia electoral entre PRI y PAN, quienes se han repartido la integración de los órganos del Estado en materia electoral, justicia y todos los demás órganos derivados de las reformas estructurales.

Sin un marco legal para el fiscal anticorrupción, armónico en atribuciones con el Sistema Nacional Anticorrupción y sin la revisión de la autonomía e independencia de quienes integran las propuestas de las salas especializadas, habría un periodo extraordinario fracasado.

En resumen, primero, reforma constitucional que impida el pase automático de procurador a fiscal general; segundo, nueva propuesta de Ley de la Fiscalía General, y tercero, revisión de la autonomía e independencia de los integrantes de las salas especializadas.



*Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República

Twitter: @MBarbosaMX