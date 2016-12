Mancera: candidato del PRD

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, debe asumir el papel de alguien que desea ser presidente de la República; este es el rol que debe desempeñar el jefe de Gobierno, no el de estar encubriendo el no accionar con declaraciones como las que realizó en días pasados a diarios nacionales. Debe de buscar con mucho ahínco y con mucha fuerza un posicionamiento nacional. Tiene la posibilidad de lograrlo, es el jefe de Gobierno de la ciudad más importante de México y puede conseguirlo si él se despliega por el país en una promoción ya muy orientada.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está perdiendo tiempo, el Partido Acción Nacional (PAN) está en su lucha interna y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que podría tener a un candidato muy definido a estas alturas del proceso, no lo está haciendo. Ante esta circunstancia, convoco, esa es la palabra, al jefe de Gobierno a en verdad ponerse a trabajar en la búsqueda de la Presidencia de la República.

Como lo he denunciado: pobre PRD, por un lado están los que desean llevarlo a una alianza con el PAN, convertirlo en el Partido Verde del PAN. Por otro lado están los que quieren llevarlo a una alianza con Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido del Trabajo (PT), donde MC sea el partido dominante y que Dante Delgado se apropie de lo que le queda al PRD, siendo MC el partido más votado de esta posible alianza. El PRD tiene que hacer su propia definición y ser parte de una coalición con las izquierdas; si no, en cualquiera de los dos escenarios tiene un destino muy negativo.

Ante las rutas políticas que se abren en 2017 y las próximas elecciones federales, el Jefe de Gobierno no debe desistir; por el contrario, es el momento justo de convocar a construir su candidatura a la Presidencia de la República en 2018. Es el tiempo de poner en práctica las acciones que lo coloquen en la ruta de la disputa presidencial. El jefe de Gobierno debe poner en marcha estos esfuerzos, porque el país necesita una opción para la ciudadanía y el PRD requiere de un candidato propio, con una ruta propia.

El jefe de Gobierno debe definirse porque las ambigüedades no le hacen bien al PRD ni al proceso democrático del país. Los escenarios políticos no son producto de la casualidad, sino resultado de acciones, tácticas y estrategias y conforme éstas avanzan, modifican el curso de los acontecimientos. Las alianzas y coaliciones no son la simple suma de los porcentajes de cada una de las partes que la integran. No se trata de que uno sume seis, otro cuatro, otro más tres puntos porcentuales de la votación, sino de la construcción de hechos políticos.

Por supuesto que se requiere de un proyecto que presentar al electorado y debemos trabajar en ese sentido; efectivamente en cada momento debemos escuchar las opiniones de la ciudadanía, pero igual o mayor importancia tiene que los aspirantes presenten con claridad sus decisiones.

