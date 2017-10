El frente que reprobó en democracia

La decisión de Margarita Zavala de abandonar el Partido Acción Nacional (PAN) y de pretender convertirse en una candidata independiente a la Presidencia de la República descuadra al llamado Frente Ciudadano por México (FCM), o mejor dicho, a la coalición electoral del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano. Con los recientes hechos queda claro que las militancias no son las articuladoras de esta alianza, sino que es una decisión de sus actuales dirigencias, encabezadas por Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente. En realidad, estas burocracias no buscan transformar el poder o modificar el estado de cosas que prevalecen en el país. Quieren asumir el poder para conservar los privilegios de los que gozan. Los planteamientos que el frente está haciendo no son reales, son demagógicos, son mentira, es la fachada para que ellos puedan alcanzar el poder.

El Frente Ciudadano por México no resistió la prueba de la democracia, no aguantó el planteamiento de que el método para elegir a su candidato o candidata a la Presidencia de la República fuera a través de un procedimiento democrático. Los intereses personales de quienes encabezan las burocracias de estas fuerzas políticas quedaron al descubierto y se rompió la burbuja mediática en que el frente se encontraba en estos días.

En alguna ocasión, en la oficina de la Jefatura de Gobierno, frente a diferentes liderazgos perredistas y cuando la designación de Alejandra Barrales como presidenta nacional del PRD estaba en curso, le dije a Miguel Ángel Mancera que los hechos iban a evolucionar de tal manera que al final no sería “el proyecto de Miguel Ángel Mancera” el que prevalecería, sino que sería “el proyecto de Alejandra Barrales”, tal y como ocurrió.

Cuando Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera hablan de un procedimiento democrático para designar al candidato presidencial del frente, plantean lo políticamente correcto, pero en realidad lo que hacen es establecer una condición que, ellos saben, resulta incumplible y que los demás factores políticos que operan en ambos partidos lo tomarán en cuenta, por lo cual al final esta condición provocará que este frente no se consolide.

Margarita Zavala y su equipo se sienten con la arrogancia para pensar que un escenario ciudadano les puede favorecer. Se equivocan. Si la renuncia de Margarita Zavala se produce en las próximas horas o días, con ella se iría el voto conservador, el voto que todavía cree que las cosas pueden funcionar desde el lado de la derecha. La sociedad ya se dio cuenta de que su sufragio tiene que orientarse a favor de quien garantice la transformación del país, quien represente un cambio verdadero y el único que representa esta posibilidad es Andrés Manuel López Obrador.

¿Se imaginan a Ricardo Anaya —el seguro candidato del frente de la izquierda y de la derecha, o mejor dicho, de los ninis de la política, porque ni son de derecha ni son de izquierda— como la persona que transformará al país? ¿La propia Margarita Zavala podría representar un cambio a la situación que vive México? ¿Acaso ya se olvidó cómo gobernó el PAN por 12 años? ¿O acaso la sociedad quiere que siga en el poder el PRI, para que el estado de cosas permanezca?

*Senador de la República

Twitter: @MBarbosaMX