Fiscal incómodo e imparcialidad en las elecciones

A una semana de que el subprocurador Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), removió al titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, en el Senado de la República se ha instalado un escenario en el cual el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) intentan socavar las atribuciones que tiene esta Cámara del Congreso de la Unión de objetar la destitución del fiscal especial en materia electoral. PRI y PVEM pretenden imponer un mecanismo que viola el proceso parlamentario, limita el derecho de audiencia de Santiago Nieto, restringe la libertad de los integrantes de esta Legislatura para expresar nuestros puntos de vista e impide que la sociedad conozca el sentido de nuestros votos.

Lo que es necesario enfatizar es que la remoción de Santiago Nieto como titular de la Fepade daña de manera irreparable la legitimidad de las elecciones del próximo año. En su desesperación para tapar las relaciones de Emilio Lozoya Austin con los escándalos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, el actual gobierno y su representación en esta Cámara intentan evitar que este Senado ejerza su derecho constitucional y legal de objetar dicha remoción.

Lo quieren evitar a la mala, torciendo el proceso legislativo y tratando de evitar el debate público. Queremos que se respete la legalidad y el derecho de audiencia de Santiago Nieto. Los que integramos esta Legislatura queremos ejercer plenamente las facultades políticas y legales que tiene el Senado para ser un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo.

Santiago Nieto fue removido de su cargo por una decisión política, no de quien hoy es encargado de despacho de la PGR, al que se le pidió que utilizara el pretexto del que dieron cuenta los medios de comunicación para dar este golpe. Se trata de una decisión del gobierno federal para quitar del camino a un fiscal incómodo. Identificaron el pretexto y decidieron actuar. En el gobierno federal parece prevalecer la visión de que es mejor ahora asumir los altísimos costos que representa esta remoción y no en unos meses, cuando el gigantesco operativo del gobierno federal para manipular la elección del próximo año esté en marcha y el candidato presidencial del partido en el poder tenga nombre y apellido. De hecho, la remoción de Santiago Nieto es uno de los primeros pasos en la estrategia del gobierno rumbo a la elección del próximo año.

Aun si lograran que este Senado no objetara la remoción de Santiago Nieto, no conseguirán su objetivo. Inevitablemente se conocerán los nombres, montos y destinatarios de los sobornos del caso Odebrecht en nuestro país. Y si la justicia mexicana no actúa, lo harán, como ya está ocurriendo, las autoridades de otras naciones y organismos internacionales.

No es casual que este año sea el peor en materia de seguridad pública en nuestro país, ¿cómo podría ser de otra manera, si desde el gobierno federal se ha devastado la procuración de justicia? Al frente de la PGR tenemos un encargado del despacho que simplemente es correa de transmisión para decisiones políticas. No hay fiscal Anticorrupción, porque desde el gobierno se ha dinamitado cualquier posibilidad de tener un fiscal autónomo en esta materia. Y ahora se pretende quitar al único titular independiente del poder que ha tenido la Fepade.



*Senador de la República

Twitter: @MBarbosaMX