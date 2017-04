De Fernando Elizondo y Tomás Yarrington

Con tantos temas políticos en el ambiente como la renuncia de Fernando Elizondo y la detención del ex gobernador Tomás Yarrington en Florencia, Italia, no pude evitar la tentación de mencionar ambos casos.

Don Fernando siempre me ha parecido un buen hombre. En tiempos de Fernando Canales fue el artífice del famoso guardadito que luego se diluyó con el irresponsable manejo financiero de Natividad González Parás.

Por eso no me parecía lógico alinearse con Jaime Rodríguez Calderón durante la campaña. Su alianza con El Bronco le dio la credibilidad que le faltaba a un ex priista con pocos méritos para gobernar una entidad como Nuevo León.

El tiempo le dio la razón a quienes pensaban que el proyecto independiente era pan con lo mismo. Ahora es muy probable que Jaime busque la candidatura presidencial y de nuevo dejará embarcados a los ciudadanos que confiaron en él.

La salida de Elizondo es: 1) para pintar su distancia de un proyecto que fracasó al defraudar a los nuevoleoneses; y 2) buscar ahora sí la posibilidad de armar un Gobierno a su gusto y, sobre todo, para elegir hombres y mujeres con honorabilidad probada.

Lamentablemente para don Fernando, durante su permanencia en la Coordinación Ejecutiva tampoco dio resultados como para considerarlo la mejor opción para sacar al estado de la complicada situación económica.

Por su parte, Tomás Yarrington representa la etapa más oscura del PRI, con gobernadores relacionados con el lavado de dinero y acusados de tener nexos con el crimen organizado. .

Su captura a dos meses de la llamada “madre de todas las elecciones en el Edomex”, es el ingrediente que le faltaba. El señor tenía años huyendo, primero por Estados Unidos y luego por Europa, donde fue detenido.

La pregunta es: ¿Beneficia o perjudica a los priistas justo en pleno proceso electoral? Habrá quienes piensen que es la puntilla para el tricolor, pero otros dirán que nadie escapa del largo brazo de la justicia mexicana que colaboró con la Policía italiana.

