El gobernador Manuel González

En voz baja y a varias personas, el ahora gobernador interino Manuel González ha dicho que de todos sus enemigos políticos, al que nunca perdonará es a su ex jefe José Natividad González Parás.

Está claro que las ofensas son de las que no se olvidan, pues han transcurrido muchos años y las heridas no sanan. Los que conocen la historia entre ambos personajes, afirman que Nati siendo gobernador menospreció a quien consideraba el menos preparado de sus colaboradores, pues no estudió en París como los de su grupo.

En aquellos años el PRI era el partido dominante en la entidad, y aunque el ahora mandatario interino siempre fue militante, con el paso del tiempo lo relegaron.

Al igual que su jefe Jaime Rodríguez Calderón, fueron acumulando resentimientos y ahora la vida les da la oportunidad de llegar al poder.

Manuel González asumió este lunes el cargo de gobernador por seis meses, tiempo suficiente para que sus enemigos puedan sufrir las consecuencias de haberlo ninguneado.

Para muchos, se sacó la lotería sin comprar boleto y para otros es el que menos méritos tiene para llegar hasta donde está. Sin embargo sea como fuere, es el titular del Poder Ejecutivo y como tal deberá ser respetado.

Este 1 de enero inicia una nueva etapa en el estado, donde Manuel González asume la gubernatura, y por ello tendrá bajo su responsabilidad una de las entidades más importantes del país.

Habrá quien diga que son seis meses únicamente, pero muchos políticos quisieran tener la oportunidad de llegar al puesto de mayor relevancia en Nuevo León.

Como periodista con más de 30 años en esta actividad, espero que el gobernador interino tenga la capacidad para llevar de la mejor manera las riendas de la administración y todo lo que implica.

Como ciudadano me gustaría que en ninguno de sus actos de gobierno se vea algún rastro de venganza política, porque el período es corto y en poco más de 180 días dejará de ser el gobernador.

miguelangel.vargas@milenio.com