Del enojo a la impotencia

Hace poco más de un mes, mi amigo José Juan Vargas sufrió un accidente en su casa que lo mantuvo dos semanas en terapia intensiva en un hospital de Traumatología en Puebla. Por fortuna, se recupera paulatinamente de las heridas que lo mantuvieron al borde de la muerte.

Aunque llevamos el mismo apellido, no somos familiares, pero llevamos una excelente relación. Por eso le prometí hacerle una carne asada al estilo regio en cuanto se sintiera en condiciones.

El pasado viernes acudí a casa de su madre donde convalece, para cumplir lo prometido.

Sin embargo, nunca imaginé lo que más tarde sucedería.

En menos de cinco minutos, dos sujetos en un vehículo compacto desmontaron dos llantas de mi camioneta y la dejaron en medio de la calle, hasta que unos vecinos me avisaron.

Es la primera vez que soy víctima de la delincuencia y tengo una sensación de coraje e impotencia, porque ahora debo gastar casi 30 mil pesos, mismos que tenía ahorrados para cualquier emergencia.

La segunda opción es comprarlas usadas a un precio mucho menor, en una calle -la 46- donde todo mundo, menos la autoridad claro está, sabe que venden autopartes de dudosa procedencia.

Es como decir en Monterrey la famosa calle Pablo de la Garza, donde es del dominio público que existen negocios de todo tipo, desde establecidos hasta los sospechosos, y siguen operando en la impunidad.

Precisamente ese es el principal problema de nuestra sociedad. La delincuencia -común y la organizada- operan a tope ante la indiferencia de las autoridades.

En Puebla mucha gente sabe que mis llantas con sus respectivos rines, están siendo ofrecidas en algún negocio de la 46, menos la Policía. Lo sabía el ajustador de GNP que acudió solo para decirme que mi seguro no cubría ese “siniestro”.

Me lo dijo el chofer de la grúa que me llevó el vehículo a la casa mientras las repongo, con la respectiva pérdida de mi dinero. Si ellos saben, ¿por qué las autoridades no se enteran? ¿Incapacidad o complicidad?

