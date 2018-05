El voto del hartazgo

Hace 15 días escuché el rumor que existía la posibilidad de una alianza no formal para evitar a toda costa la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México y era la de sumar la intención de votos de José Antonio Meade a los de Ricardo Anaya, que darían en teoría como resultado el triunfo de este último según los porcentajes en la preferencia del voto, lo cual se vería reforzado con el voto de los indecisos.

Es obvio que el PRI nunca va a declinar a favor del PAN porque significaría el ocaso del otrora poderoso partido en el gobierno, aquel que se mantuvo inamovible técnicamente todo el siglo pasado. No eso nunca va a suceder, pero lo que sí podría suceder que no sería un tema evidente es la movilización de la que es capaz el PRI tener en la jornada electoral para apuntalar al segundo favorito en las encuestas.

Quien se asuste de esta situación, no conoce la historia política de nuestro país y no se da cuenta que no es la primera vez que partidos políticos se suman para legitimar acuerdos tomados que les permitan mantenerse en el poder, así se han repartido gubernaturas, alcaldías algunos puestos en el legislativo y así por ejemplo en su momento se legitimó la llegada a la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari.

Pero el tema aquí no solo es de matemática pura, no, los partidos en el poder, en especial el PRI y el PAN, no enfrentan necesariamente a Andrés Manuel López Obrador, enfrentan el enojo de ciudadanos que no están dispuestos a dar más el voto de confianza al menos en la Presidencia de la República a dos partidos que no han llenado las expectativas de sus votantes, pero que además tienen el gran problema en contra de haber sido los que durante sus administraciones la violencia desbordó.

Si los movimientos sociales fueran cosa de matemática sería muy fácil conocer el resultado del proceso electoral, el tema es que no estamos hablando de número, sino de personas hartas del sistema. Insisto basta recordar lo que sucedió en Nuevo León, donde el hartazgo y el enojo le dieron el triunfo a Jaime Rodríguez Calderón.

Pero lo que más me irrita es que crean que pueden manejar la voluntad de los ciudadanos a su gusto, no es así, por un lado unos hablan del voto útil, por otro AMLO acusa a los ciudadanos de que en caso de no votar por su partido entonces estarán del lado de la corrupción ¿de verdad cree eso?

Hoy vivimos más que nunca una lucha encarnizada por el poder y lo peor del caso es que no tenemos otra opción más que la que nos ofrecen los partidos políticos de siempre y los políticos de siempre... qué lástima.

