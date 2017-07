La campaña emprendida por el Partido Verde Ecologista me parece poco inteligente y más con un afán de protagonismo y búsqueda de seguidores fácil, que una crítica seria a la situación que se vive no sólo en Guanajuato sino en todo el país, en donde la violencia generada por los delincuentes ha traído un alza importante en materia de homicidios.

Más allá de que usen una frase de una canción icónica como es Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, queda claro que el populismo a la hora de abordar ciertos temas no se aleja de ningún partido político y muestra de ello es la campaña del Partido Verde, uno que ha sido señalado como el negocio familiar de los González Torres.

La falta de responsabilidad lleva a poner en panorámicos que en nuestro estado la vida no vale nada, ¿realmente es así? Si bien es cierto que hay una situación no vista nunca en el estado, también es cierto que la frase utilizada dista mucho de ser una realidad, y lo único que viene a contribuir es a patear el pesebre, pues una campaña de este tipo no le pega al gobierno en turno le pega a la inversión, al turismo, y a quienes han confiado en el desarrollo de Guanajuato.

El Verde tiene un largo historial de gastos descomunales en campañas, tiene un largo historial de despilfarros y excesos en los que han caído sus dirigentes, por eso no se me hace extraño que hayan gastado en una campaña de este tipo, pero además no contribuyan por ejemplo en presionar para realmente acabar con la corrupción o por ejemplo empujar iniciativas que impidan que delincuentes salgan de prisión y sigan en libertad condicional los procesos por portar armas de forma ilegal.

Pero prefieren campañas estridentes que les hagan estar presentes en boca de todos, como aquella que empujaba la pena de muerte para secuestradores y homicidas, como si el sistema judicial estuviera preparado para evitar que inocentes vayan al cadalso. O la otra de retirar a los animales de los circos, que terminó por el abandono de cientos de especies, que luego no supieron qué hacer con ellas, y en muchos de los casos terminaron peor que como estaban en los circos.

Creo que es muy importante que todos los partidos políticos sean responsables antes de iniciar una campaña, que en lugar de golpear a los adversarios termina por golpear el esfuerzo de muchos por sacar adelante a la entidad.

Es cierto, hay un problema de inseguridad que no se puede negar, ni se puede tapar el sol con un dedo, creo que los hechos son bastante claros, como para restregar en panorámicos una realidad que no se puede negar. ¿Sirve de algo ahuyentar al turismo con semejante publicidad? ¿Sirve de algo poner a pensar dos veces a un empresario antes de invertir en Guanajuato?

La libertad de expresión consagrada en la Constitución lleva consigo una gran responsabilidad y no podemos permitir que es libertad se convierta en libertinaje, voy de acuerdo con las expresiones de crítica, pero no con dilapidar el capital social y económico del estado en aras de hacer una campaña estridente que haga voltear a ver cómo los partidos se gastan el dinero en esas campañas y sus integrantes poco hacen por mejorar la situación del estado y del país.

