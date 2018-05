¿Y la transparencia?

“Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera”

Albert Einstein (1879-1955)

Científico alemán, nacionalizado estadunidense

Muy cortos se nos están quedando nuestros políticos, cómo hablar de transparencia, buenas prácticas de gobierno, combate a la corrupción, si no son capaces de enfrentar una iniciativa ciudadana que lo que busca es eso precisamente, que los funcionarios den ejemplo de probidad al transparentar sus ingresos derivados del servicio público y que veamos que su nivel de vida es acorde a lo que ganan.

Pero parece muy difícil que esto les entre en la cabeza cuando el interés no es ese, y hoy vemos con frustración y enojo cómo hay un claro desdén a hacer públicas sus tres declaraciones, la fiscal, la patrimonial y la de conflicto de interés, la famosa 3 de 3. Si no pueden con eso, imagínese cómo está su situación.

El otro día un político me decía que la famosa 3 de 3 era como darle la clave del celular y las redes sociales a su es posa, ¡claro! si no hay nada que esconder ¿por qué no hacerlo? Podrán aducir que se trata de la vida privada y la seguridad, pero no, si viven del erario y los ciudadanos somos sus patrones y les damos la confianza de administrar y vivir de lo que producimos, lo menos que merecemos es saber si no se están enriqueciendo de manera ilegal con nuestro dinero.

Pero hoy le pongo el ejemplo de lo que sucede en Guanajuato y que tristemente es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Hoy en la entidad se disputan más de 200 alcaldías, más o menos la mitad de estas son disputadas por mujeres, y al menos hay unos 15 aspirantes independientes al cargo de primer edil y sabe cuántos han presentado su ¿tres de tres? ¡El 2 por ciento!

Sí estimado lector, lo leyó usted bien, no hay ejemplo de claridad ni de interés en cambiar las cosas, pues solo cuatro candidatos a las alcaldías han presentado sus declaraciones y ellos son, merece mencionarlos, Héctor López Santillana, que busca reelegirse como alcalde en León por el PAN, Antonio Arredondo que busca reelegirse como alcalde en Salamanca por el PAN, Daniel Malacara, aspirante a alcalde por Movimiento Ciudadano y Juan Rendón López, que busca la reelección en Dolores Hidalgo.

Me encantaría que en el momento en que algún candidato se acerque a pedirle el voto usted le pregunte ¿Ya presentó su 3 de 3? Y si no le prueba con los documentos correspondientes le diga “qué pena, no puedo votar por usted”.

En el caso de los candidatos al gobierno del estado, solo dos de cinco han presentado sus declaraciones, se trata de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de la coalición Por Guanajuato al Frente y Ricardo Sheffield Padilla de Juntos Haremos Historia. ¿Y los demás?

Sencillo señores candidatos, pedimos congruencia, claro no quiere decir que esto será garantía que serán buenos gobernantes, pero al menos nos da a los ciudadanos algo de certeza respecto a su proceder.

Así las cosas.