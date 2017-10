El tope de la “puerta giratoria” sin funcionar

Mucho se ha cuestionado el funcionamiento del sistema penal acusatorio al señalar que no hay razón de ser de la detención de un imputado por delitos como la posesión de armas, o los ladrones de combustible, porque al momento de ser presentados ante el juez terminan siguiendo su proceso en libertad.

Hemos insistido aquí en la necesidad de tener un buen funcionamiento del "tope" a la puerta giratoria, y este es el de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECAS) las que son responsables de analizar las condiciones del imputado y estudiar variables como entorno socioeconómico, antecedentes procesales y comportamiento, para determinar el riesgo que representa para la víctima, la sociedad y el proceso si se decidiera imponer la libertad condicional o alguna otra medida cautelar. La información la recibe el Juez de Control quien decide qué medida cautelar va a implementar y la UMECA da seguimiento y supervisa que se cumpla.

Hasta aquí todo se lee muy bien, pero resulta que un análisis realizado a las UMECAS del país por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en 29 estados cuentan con estas unidades, de las cuales tres se encuentran en condiciones entre intermedias y óptimas para funcionar, cuatro tienen condiciones mínimas de operación y 22 tienen debilidades diversas. Tres estados ni siquiera las contemplan.

Si esto no le parece suficiente, de los 29 estados que cuentan con esta unidad, en 17 no acreditan la verificación de los antecedentes del imputado, una tercera parte no realiza su función, mientras que en 11 estados ni siquiera tienen un sistema de registro de información.

14 mil medidas cautelares distintas a la prisión preventiva se impusieron de enero de 2016 a marzo de 2017 de las cuales más de 4 mil 600 no se cumplieron, entre ellas la de presentarse a la autoridad a firmar mientras sigue el proceso, el mismo número de vinculados a proceso que simplemente desaparecieron de los ojos del juez.

Y no hablemos de los recursos económicos que debieran recibir, pues hay UMECAS que no tiene partida presupuestal asignada, o carecen de personal (lo más común) o no tienen el equipo necesario para operar, o simplemente ni una sede propia para ejercer sus funciones, el personal además de ser poco también no está capacitado o es mal pagado.

¿Y quién debe de atender a las UMECAS? ¿Quién es el responsable? Ni más ni menos que el Poder Ejecutivo, sí el mismo que pide que se conviertan en delitos graves muchas de las actividades criminales, pues es más fácil imputar a cualquiera que ponerse a trabajar ¿o me equivoco?

El día en que todos los eslabones del sistema de justicia penal estén funcionando desde el policía hasta el juez, ese día hablaremos de un avance significativo, mientras tanto seguiremos conformándonos con una operación a medias.

miguel.puertolas@milenio.com