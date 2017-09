Terremoto para dinero a partidos

Perdóneme pero creo que la coyuntura del sismo ocurrido en nuestro país no debería ser el detonante para que muchos políticos incluso se suban al trenecito de "donar" su dinero para apoyo a las víctimas, ¡claro! que lo hagan pero debo señalar algo muy importante no es el momento de las dádivas sino de cambiar de manera de pensar.

A ver, existe un movimiento a favor de que se les quite el dinero a los partidos políticos y se invierta en la reconstrucción del país, muy bien sí, estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo es que algunos se suban a esta campaña para promoción personal y exigirlo cuando en tiempos en que no había una crisis como la que viven miles de mexicanos este momento, ni por asomo exigieron que se les quitara las prerrogativas a los partidos que los postularon.

Creo que es momento de ver hacia adelante y antes de aprobar el presupuesto de 2018, se empiece a pensar en la prevención. Sí hay que reducir el dinero que va a dar a los vividores que supuestamente trabajan para los ciudadanos, y no es así, trabajan para sus partidos políticos.

Sí hay que reducir los salarios y prestaciones de las burocracias, sobre todo de primer nivel, para crear un fondo de ahorro que deberá ser dedicado no sólo al apoyo de afectados y reconstrucción de las zonas afectadas, sino a prevenir, para que cada vez los daños ocasionados por desastres naturales sean menores.

Si bien es cierto no se puede predecir un terremoto, si se pueden disminuir los impactos que este tipo de fenómenos tienen en el país, se podría tener acceso además a dinero rápido que permita un flujo más dinámico de recursos en caso de desastres y no tener que recurrir solo a la solidaridad de todos los mexicanos, que es loable y muy vasta.

En los últimos 32 años entre el sismo del 1985 y 2017 no escuché la voz de nadie y me incluyo, para no parecer soberbio, pidiendo, exigiendo el recorte de recursos a la clase política del país, incluyendo burócratas y partidos para gastar en prevención y en un fondo más allá del de desastres naturales, que ya tiene una partida que por cierto no resulta suficiente nunca. Ello más allá de la contratación de seguros necesarios para las ciudades en riesgo.

Quiero ver, me encantaría ser testigo de que esa exigencia de hoy, se materialice a favor de un mejor país. El dinero público si bien es cierto sirve para remunerar decorosamente a los burócratas encargados de dar un buen servicio, que no se caracteriza necesariamente por ello, debe ser primordialmente para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y ver cómo cada vez que hay un desastre, tenemos que apelar a otras fuentes, cuando lo que abunda es dinero.

Si no cree, nada más voltee a ver los miles de millones de pesos que se van en corrupción y que sólo sirven para engordar los bolsillos de unos cuantos, claro, los corruptos que no son un estorbo para el sistema, andan caminando entre las calles como si nada, en cambio los que son un estorbo, o simplemente no son útiles, esos sí pagan caras las consecuencias.

Nombres sobran y la lista terminaría con el espacio de esta humilde opinión, ojalá y dejemos de ser reactivos y pensemos en que puede que no pasen 32 años para un desastre similar y nos vuelvan a agarrar con una partidocracia rebosante y el pueblo pidiendo ayuda.

miguel.puertolas@milenio.com