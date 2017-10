Sospechar sobre la salida de Raúl Cervantes

Algo me preocupa sobremanera de la renuncia de Raúl Cervantes al frente de la Procuraduría General de la República, qué fue lo que se negoció para que el presidente Enrique Peña Nieto decidiera poner fuera de circulación a poco menos de un año de terminar su mandato a su tercer procurador, y aspirante a quedarse como fiscal general de la nación.

Porque no es fortuita su salida, sabemos que en política la forma es fondo y no me parece que sea casualidad que durante la estadía de Cervantes en la PGR se haya, como nunca, actuado contra ex gobernadores miembros del partido en el poder. Todo parecía indicar que dada su "autonomía", permitida desde el gobierno y desde el partido en el que milita, le permitiría acceder sin problema a ocupar el cargo en la nueva Fiscalía.

Sin embargo de último momento se decide que siempre no va, al menos a mantenerse en el cargo, pues hasta donde sé, la ley no contempla que quienes sean ex procuradores no puedan participar en la selección del nuevo fiscal. Y es que con la salida del procurador por lo pronto se elimina el pase automático al que se aseguraba que aspiraba y hoy se exige una reforma integral que garantice la plena autonomía de la nueva Fiscalía.

Otro tema que me preocupa es que el cambio de nombre de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la Nación sea sólo eso, pues de acuerdo al diagnóstico presentado por el propio Raúl Cervantes al poder legislativo cuando asumió el cargo, revelaba una serie de deficiencias que impedían el avance de esta hacia las exigencias del sistema de justicia penal acusatorio entre otras prácticas enquistadas en la PGR, que ahí siguen, y la falta de recursos para hacer su trabajo.

"Hoy se trabaja con herramientas - y, necesario decirlo, a veces también con una mentalidad- del siglo pasado, cuando enfrentamos elaboradas tramas de corrupción de talla internacional al amparo de recovecos del sistema financiero mundial; terrorismo y contrabando internacional de armas; Cárteles cuya presencia se extiende panregionalmente; delitos ambientales que atentan contra el futuro sustentable de nuestro país; agresiones a periodistas que, en muchos casos, buscan silenciar sus investigaciones para que su información no llegue al público".

Esgrimió el hoy ex procurador en su discurso de despedida al frente de la PGR, misma que si bien es cierto avanzó en algunos temas me parece que dejó una gran deuda pasando por Jesús Murillo, Arely Gómez y Raúl Cervantes, en el caso de los 43 de Ayotzinapa sigue sin contarse con un resultado convincente de las investigaciones.

A cambio dijo que concluyeron las investigaciones "respecto a uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto". Se refiere a caso a investigaciones relacionadas con el titular de la Fepade, Santiago Nieto, o a caso el tema de Emilio Lozoya Austin ¿es más grande de lo que imaginamos?

Pues a decir de Cervantes, dieron con el "complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales" Aquí me pregunto, si el pez era tan gordo, ¿por qué no lo dejaron cacarearlo? Se dice que en los próximos días habrá novedades... ya veremos si no son meras cortinas de humo.

