Como siempre, a tapar el pozo

Solo que ahora costó dos vidas, en una muerte increíble donde lo que parece es que se dieron las condiciones favorables para que la negligencia y la corrupción hicieran lo suyo, claro, aclaro que podemos equivocarnos, y resulte al final que nada tuvieron que ver estos dos factores en la ilógica muerte de Juan Mena Romero y su hijo Juan Mena López.

Pero es que ya no podemos pensar de otra manera, y aunque la naturaleza haya hecho lo suyo en un hecho fortuito, nada nos puede quitar de la mente que algo hubo ahí, pues la suspicacia y el "sospechosismo" ya está tatuado en el ADN de los mexicanos y de ello se han encargado los gobiernos que lo único que hacen es solapar actos de corrupción que terminan, desgraciadamente, no solo impactando la vida y la economía del país, sino arrebatándole la vida a inocentes como sucedió antier.

Esa sensación de que "a mí no me va a pasar nada" prevalece en la mayoría de los funcionarios de todos los niveles y de todos los poderes porque eso es lo que permea desde las instancias que se encargan de sancionar la corrupción, ayer se lo comentaba aquí En Frecuencia, como la Auditoría Superior de la Federación se lamentaba de que la PGR no tuviera los recursos suficientes para hacer frente al cúmulo de denuncias en sus archiveros presentadas por el órgano fiscalizador de la nación, denunciando actos de corrupción que rebasan los 41 mil millones de pesos.

Esto es lo que ha dado alas a personajes como los hoy tan cuestionados ex gobernadores que posiblemente terminen pagando con pena corporal sus actos, pero que el dinero del erario es muy difícil que hoy se recupere. Ver un sistema de sanciones a las funciones de los servidores públicos tan limitado, y que al final queda solapado no solo por sus partidos sino además en complicidad con otros con lo que el blindaje es perfecto. Por eso sin ningún escrúpulo, no pasa nada, ni pasará.

Y otra vez se repite el famoso refrán a tapar el pozo después de ahogado el niño... y parece que el refrán toma otras connotaciones, pues no sólo se trata de remediar un mal después de que no se atendiera a tiempo un tema, sino que además se trata de echar en el mismo pozo todas las pruebas que pudieran inculpar a los responsables de haber tomado las medidas cautelares para que esto no suceda.

Es más fácil castigar en México la pobreza que la corrupción y los delitos de cuello blanco, bajo la lógica que en los altos niveles de gobierno se mueven un sinnúmero de intereses que impiden acabar con el robo en despoblado que se da en las arcas públicas.

Ejemplos sobran, pues igual un día se denuncia un gasto indebido, una licitación amañada, una compra de departamentos de lujo, o dádivas recibidas por funcionarios y no pasa nada. Sigo en la teoría que en los más altos niveles de poder, solo se castiga al enemigo del sistema, lo que nos llevará por desgracia a lamentar más muertes como la de Juan Mena Romero y su hijo Juan Mena López.

No es por ser ave de mal agüero pero todo apunta a que cortarán el hilo por lo más delgado.

