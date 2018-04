Seguridad: Muchos qué y ningún cómo

Revisando el breve historial de noticias respecto a las promesas de campaña para resolver el problema de inseguridad que vive el país, me encontré con un sinfín de propuestas que hoy no pasan de ser solo eso, promesas y en otros casos intentos fallidos que no han dado resultado, porque en ninguno de los planes presentados por los candidatos a la Presidencia hablan de la integración de la ciudadanía a la lucha contra la delincuencia.

La prevención del delito no tiene nada que ver con lo que proponen los candidatos, ni con las acciones tomadas por los distintos gobiernos, no tiene nada que ver con talleres ni ocupación, no tiene nada que ver con la condición social, pues por ejemplo Yucatán no es estado que se distinga por su riqueza y su empresariado, sin embargo es el estado más seguro del país.

Veo muchos qué y pocos cómo, ninguna de las propuestas presentadas hasta hoy respecto al combate a la inseguridad incluye el camino que se va a seguir para consolidar la reducción de los índices delictivos más allá de las ocurrencias y propuestas desgastadas. Insisto no ve en ninguna de las propuestas por ejemplo el impulsar la participación ciudadana, reforzar los valores y la educación cívica así como implementar programas que permitan desarrollar entre la población lo que ayer en este espacio le comentaba la inteligencia social.

Proponen regresar la Secretaría de Seguridad, y retirarle las facultades a la Secretaría de Gobernación, si esto fuera efectivo habría funcionado durante las administraciones panistas que ya gobernaron el país, proponen reuniones diarias para tomar decisiones estratégicas que permitan combatir a la delincuencia, ¿qué no se supone que debería ser práctica común monitorear al país? Proponen derribar las estructuras financieras del crimen organizado, no se supone que esa debería ser una acción constante por ejemplo de la Secretaría de Hacienda en la que por cierto ya estuvo uno de los candidatos, ¿por qué no se hizo?

Otros pretenden revivir acciones del pasado que dieron inicio a la famosa guerra contra el crimen organizado, retomando prácticas de choque que para lo único que han servido es para incrementar la violencia y ver cómo los delincuentes poco a poco se incrementan en número junto con el número de víctimas del delito que hoy es exponencial.

Voy a hacer, voy a crear, voy a desaparecer, son las constantes, el qué ya lo sabemos, ya lo hemos vivido, el tema es que no hay hoy una propuesta acompañada de cómo se va a alcanzar el objetivo deseado que es disminuir la criminalidad y el impacto de los índices delictivos en la vida y la economía del país.

Pero insisto lo más triste es que no veo tampoco la inclusión de la sociedad en este proyecto de nación para disminuir la violencia, seguimos con aspirantes paternalistas que llegan con la canasta de propuestas para repartir pero no incluyen a los ciudadanos en la generación de acciones que ayuden a mejorar la condición que en materia de inseguridad nos afectan.

Promesas van, promesas vienen, tristemente los cómo no se ven por ningún lado.

