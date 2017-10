Seguridad, prioridad antes que lo electoral

Según versiones tanto de los encargados de la seguridad en el estado como de la organización de las elecciones, Guanajuato no tendría por qué tener problemas para la realización de comicios el próximo años relacionados el tema de la inseguridad, lo cual es una excelente noticia, pues nos habla de que de redoblarse los esfuerzos para combatir la presencia de grupos criminales en ciertas zonas del estado nos llevará a un ejercicio democrático sin conflictos.

El tema de la seguridad está estrechamente relacionado con la democracia, en un país donde no se tiene certeza sobre la seguridad, no se puede considerar un país con buen nivel democrático, pues hablaríamos de instituciones rebasadas por la delincuencia, cosa que por fortuna aún no sucede en el país.

El otro día platicaba con un alto mando de seguridad, quien me decía que no le preocupa la salida de videos en los que delincuentes se ufanan de su poder de fuego, videos que lo que buscan es sembrar el terror, pues viéndolo bien, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas tienen un poder aún mayor para controlar a cualquiera de estos grupos delincuenciales que divulgan sus mensajes de odio en las redes sociales, en donde solo ahí han tenido cabida.

Desafortunadamente en lo que sí ha impactado es en la percepción de inseguridad entre la población, pues los ciudadanos sienten que vivir en sus ciudades es poco seguro, y seguramente eso será un factor determinante a la hora de emitir el voto el próximo año, pues parece que al día de hoy todos quienes han pasado por el poder ejecutivo en los tres niveles de gobierno no han encontrado la cuadratura del círculo para ya no digamos acabar sino disminuir la acción de los delincuentes.

Sé que en Guanajuato se está trabajando en un esquema de blindaje interesante que permitirá un mayor rango de acción en contra de, diría yo, la principal actividad delictiva en el estado como es el robo de combustible, ahí lo que se busca es que en coordinación municipios, estado y federación, trabajen coordinadamente para inhibir las actividades de los grupos delictivos que operan en algunas zonas del estado sobre todo en aquellas por donde pasan los ductos que son perforados para la extracción ilegal de combustible.

Son varias las líneas de acción que se están llevando a cabo, pues no nos podemos dar el lujo de patear el pesebre y menos en este tiempo en que el crecimiento económico ha favorecido a la entidad. Me queda claro que no se ha dejado de reconocer el problema de inseguridad que se vive y que poco a poco se han ido tomando acciones para evitar que la entidad se vea dañada por intereses propios del crimen organizado, ahora solo falta que pronto se empiecen a ver los primeros resultados.

miguel.puertolas@milenio.com