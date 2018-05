Seguridad y partidos

Ayer por segunda ocasión atentaron contra un secretario del gobierno de Aristóteles Sandoval, en Jalisco, la primera los delincuentes sí lograron su objetivo y asesinaron a quien era su secretario de Turismo.

Aquí en Guanajuato por segundo mes consecutivo nos ubicamos en el estado con el primer lugar de homicidios dolosos cometidos por arma de fuego, lo que se traduciría en que el mayor número de homicidios cometidos por el crimen organizado estaría aquí.

Tanto en Jalisco como en Guanajuato se han asesinado candidatos, funcionarios y existe un problema grave en este corredor Bajío-Occidente de personas desaparecidas, en Guanajuato la cifra de personas desaparecidas ha crecido de manera exponencial mientras que Jalisco se ubica en uno de los primeros lugares en el país por personas reportadas como desaparecidas.

Hay un detalle que hemos pasado por alto, nuestro estado no es un feudo impenetrable, nuestro estado requiere de la coordinación no solo con la federación sino con otras entidades, pues el crimen organizado no tiene fronteras, más allá de un conflicto entre entidades federativas el problema se ha definido como transnacional.

Las principales actividades del crimen organizado en la zona se tienen bien identificadas, producción, trasiego y venta de droga, en especial las drogas sintéticas cuya producción principalmente se lleva a cabo en Jalisco, ni siquiera en lugares alejados, se han detectado laboratorios en plena Área Metropolitana de Guadalajara.

La otra actividad importante es el robo de combustible haciendo del ducto Salamanca-Guadalajara una verdadera coladera por donde se sustraen cientos de miles de litros de combustible al año. No se diga otras actividades como el lavado de dinero, la trata de personas y el robo de vehículos, para su exportación.

Todo esto es evidente, pero lamentablemente no vemos una coordinación de fuerzas entre las entidades, y menos cuando son de partidos diferentes, se habla de no politizar la seguridad pero lamentablemente lo primero que vemos es que cuando intervienen los colores, la coordinación sale sobrando.

Apenas hace unos días, por ejemplo, el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad con elementos federales, de hecho se esperaba un despliegue importante para hacer frente a los grupos delictivos que operan en la entidad, pero oh realidad, parece que de nuevo los colores vuelven a pesar y la población es la que paga los platos rotos.

En ambas circunstancias, entre la falta de coordinación con nuestros vecinos, jaliscienses del PRI, coordinación que se queda en el papel, y la menguada coordinación con el gobierno federal también del PRI con un gobierno panista como el local, lo único que nos hace entender es por qué nuestro país está como está, el bien común sale sobrando cuando los colores y las campañas pesan más.

Parece que es más importante ver cómo se hunde un gobierno de un partido distinto al que tiene el poder, que salvar la integridad de miles de ciudadanos que día con día ven cómo se desmorona su tranquilidad.

miguel.puertolas@milenio.com