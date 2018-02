Salen caras las sonrisas

Algo no me cuadra cuando la inversión que se hace en la Feria de León no se ve reflejada ni en el número de visitantes ni en la derrama económica que se pretende y mucho menos en un atractivo novedoso, pues cada vez la queja más común es que siempre es lo mismo... pero con la diferencia que este año fue más caro.

En un trabajo de investigación que realizó mi compañero Pablo Flores, hoy le damos cuenta cómo es que en la Feria de las Sonrisas que ayer concluyó se gastaron ni más ni menos que 125 millones de pesos, un poco más de hecho, esperando una derrama de 2 mil millones de pesos, claro, esto evidencia que es un negocio sí, pero las proporciones ¿serán las correctas?

Se dio a la tarea de investigar cuánto es lo que se invierte, por ejemplo, en la Feria Nacional de Aguascalientes, tal vez la más reconocida, incluso a nivel internacional (cosa a lo que aquí deberíamos aspirar) donde la inversión es de 87 millones de pesos, menor que la de León, pero más de tres veces redituable al jolgorio local, alcanzando una derrama de 7 mil millones de pesos de hecho con tres días menos de feria.

Y es entonces donde una duda enorme me asalta: ¿qué es lo que estamos pagando más caro que en otra espectacular feria como la de San Marcos y quién se está llevando la tajada? No es por ser mal pensados pero resulta que en el ADN traemos lo sospechosista y luego todo huele a que alguien está haciendo negocio y no necesariamente de la manera correcta.

Ojo, que quede claro que no estoy acusando de nada a nadie, pero en todo negocio entre más se invierte, en teoría, la ganancia debería ser mayor, sobre todo si no hablamos de inversiones de alto riesgo, y esta no es el caso.

Pero además se ha convertido en un problema complejo, podemos citar muchos de los asuntos que quedaron a deber las autoridades quienes parecen complacientes con las violaciones a la ley que se registran en la feria.

MILENIO en su momento denunció la venta indiscriminada de piratería en La Feria de las Sonrisas de León, recuerdo que pronto Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad del municipio, salió a declarar que habría acciones conjuntas con la PGR contra este ilícito que provee de recursos principalmente al crimen organizado. Eso fue arrancando la Feria, al día de hoy nunca supimos de operativo alguno en contra de los piratas. Se impuso la ilegalidad.

La venta de alcohol a menores se sancionó pero no por eso dejaron de darse los abusos de parte de los comerciantes, fueron constantes, pero qué casualidad al día de hoy no vimos una sola sanción o procedimiento iniciado por la Profeco.

Y de la pirotecnia ni hablar, alrededor de medio millón de pesos en fuegos artificiales al final se quemó, pese a la insistencia de la autoridad en materia de protección al medio ambiente que no se hiciera. Ayer había mala calidad del aire, pero eso no importó había que quemar lo comprado.

A León le están saliendo caras las sonrisas y por lo que parece también las cuentas mochas.

