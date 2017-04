Revocación de mandato vs corrupción

En México no existe un verdadero interés para impulsar reformas constitucionales de avanzada en materia de derechos civiles y de combate a la corrupción, si así fuera ya habríamos entrado de lleno a reformar el artículo 35 de la Constitución federal y no solo garantizar "Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley", sino también el derecho a quitar a funcionarios que han caído en actos de corrupción.

Simulación es lo que ha rodeado las iniciativas que ya se han intentado por parte de grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para implementar la revocación de mandato pues de acuerdo a un análisis hecho por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis del Poder Legislativo son poco claros los argumentos para llevar a cabo este ejercicio democrático pues no se precisan los motivos para iniciar el procedimiento.

Permitir a la población participar en actos de remoción de autoridades ha sido al menos en la historia moderna del país, un intento fallido y opacado por los legisladores quienes no se atreven a plantear este ejercicio, pero además por obvias razones todo intento que se haga por ello será frenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En estados como Chihuahua y Yucatán se decidió reformar la Constitución local para permitir la revocación de mandato, sin embargo es muy fácil proceder en contra de estas reformas locales, pues como sucedió en ambos casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente resolvió la inconstitucionalidad de las leyes locales y con eso echó por tierra la intención, que, intuyo, incluso fue deliberada por parte de quienes promovieron estas reformas, para decir que se había intentado pese a que sabían el destino de las mismas.

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco, se ha llevado a cabo un ejercicio de ratificación de mandato, operado, por cierto, por el alcalde en turno, que a lo mucho ha servido como una encuesta pagada por el municipio para conocer la popularidad del alcalde pues en todos los ejercicios realizados a mitad de mandato (van dos administraciones) han salido avante del ejercicio.

Ahora que estamos hablando del famoso Sistema Nacional Anticorrupción, no vendría nada mal no solo hablar de sanciones contra los actos de corrupción, sanciones que, por cierto, terminan siendo una burla y no se aplican, incluyendo administrativas y penales, sino que también debamos de hablar de prevención y una buena forma de prevenir es darle el derecho constitucional a los ciudadanos de revocar el mandato de quienes les gobiernan, pues nadie que vive de la política querrá quedarse sin chamba.

Pero es importante que este derecho se consagre en el mismo artículo 35 constitucional, del mismo modo que se tiene el derecho a elegir, pues cualquier otro mecanismo que quede en manos de los mismos gobernantes estará ajeno a la decisión popular pues serían los partidos políticos los que llevarían mano.

