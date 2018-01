Retos del nuevo gobierno II

El reto de la inseguridad representa una afrenta importante no solo para la administración estatal que viene sino también para quienes lleguen al gobierno federal, pues quedó prueba fehaciente de que la alternancia en el poder, pese a la continuidad de alguna políticas públicas, lo único que ha dejado es un panorama peor del que vivíamos antes de iniciar la guerra contra el narcotráfico.

El número de delitos dolosos que se registran en el país es escandalosamente alto y su crecimiento ha sido exponencial por lo que ninguna administración, independientemente del partido que la encabece, ha podido dar en el clavo para bajar los índices de inseguridad. Clara muestra que habrá que hacer algo diferente, pues, de lo contrario, el camino que nos espera es de desolación frente a un crimen organizado que no deja de controlar importantes actividades que le deja dividendos que le permiten corromper a las autoridades en turno.

Quien llegue al Gobierno de Guanajuato se enfrentará con una sociedad encrespada e inquieta por la percepción de inseguridad que actualmente se tiene y porque cada vez son más los testimonios de quienes han sido víctimas de algún delito. No cabe duda que será muy importante revisar los programas implementados hasta el momento en la materia, pues si bien es cierto no todo lo que se ha hecho está mal, seguro habrá cosas que corregir para no sólo combatir el delito sino también prevenirlo que tal parece es ahí donde estamos fallando.

La seguridad va estrechamente ligada a la inversión y en la medida que se complique el panorama económico y no se resuelva el costo adicional que la inseguridad tiene en las empresas, podría resultar un cóctel peligroso para nuestra entidad.

Hay otro gran reto, superar las inversiones que se han hecho en la entidad que han venido al alza cada sexenio. Dado el escenario que se nos presenta hoy y que, por ejemplo, la ocupación de empresas del actor automotriz que llenan la entidad se ve complicado de repetir inversiones de la envergadura por ejemplo de Toyota que inició con Juan Manuel Oliva, se cristalizó en el sexenio de Miguel Márquez y le tocará inaugurar al próximo mandatario estatal. Claro no quiere decir que no se pueda, pero sí se complica más.

La obra pública se presenta como un reto más y sobre todo por la relación que se dé con el gobierno federal para bajar los recursos necesarios para ejecutarla. Claro hay muchas cosas por hacer y se tiene el reto de mejorar el desarrollo urbano del estado apostando más por ejemplo a la movilidad no motorizadas y a un urgente sistema de transporte que sea eficiente y de calidad.

El reto de crecer en la oferta educativa y contar con una educación de calidad es importante, si bien es cierto que la cobertura que se tiene es buena, falta aún mucho por mejorar la infraestructura que tenemos en la entidad y escalar en posiciones respecto al ranking que tienen, por ejemplo, otras instituciones de educación superior.

La tarea no sea fácil y los retos son mayúsculos sólo esperamos que quien llegue sepa hacerles frente y resolverlos.

