Que cada quien se haga responsable

Me parece injusto que se cargue la responsabilidad de la inseguridad que vive el país solamente a un sector de la población, como también me parece irresponsable que haya quienes sigan evadiendo su responsabilidad a la hora de agarrar las riendas de un gobierno y pretendan excusarse culpando a otros de lo que dejan de hacer.

Mejor no lo pudo haber definido Juan Miguel Alcántara Soria, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, el famoso fenómeno de la "puerta giratoria" no es más que "una cantaleta" que ha permeado del gobernador para abajo para evadir la responsabilidad que tienen a la hora de combatir el crimen.

Recursos son suficientes, primero tienen un sistema "Escudo" que representó un gasto de casi 3 mil millones de pesos, con un presupuesto para mantenimiento que se estima en unos 500 millones de pesos al año. El presupuesto destinado a seguridad es de los que más se ha elevado, hoy alcanza los 5 mil millones de pesos, se invirtieron además 350 millones de pesos en la construcción de una brigada de la Policía Militar, y la lista puede seguir con recursos estatales y federales destinados a estado y municipios.

Nadie habla de la responsabilidad del Ejecutivo en dar seguimiento a las medidas cautelares dictadas por los jueces, hemos insistido mucho aquí respecto a las unidades que son obligadamente responsabilidad del Ejecutivo para dar seguimiento a los procesados que siguen en libertad condicional su juicio y que desafortunadamente nadie ha invertido en ello y nadie ha reparado en la necesidad de dar cumplimiento a esta parte del proceso judicial.

Los ciudadanos no podemos esperar a que los legisladores, a capricho del Ejecutivo, modifiquen la Constitución para elevar a delito grave los que estarían en posibilidad de combatir dando seguimiento a los procesos en libertad condicional y con ello dejarlos que evadan su responsabilidad.

Me parece que el sistema de justicia en el que estamos termina por beneficiar al 98 por ciento de los mexicanos que podría verse inmerso en un juicio de tipo penal, con el grave ingrediente de tener que probar su inocencia, y no de la autoridad que tiene que probar su culpabilidad; y pone a trabajar a las policías desde la preventiva hasta la investigadora que sigue con vicios del pasado inmersos en un escenario difícil, pues no han podido o no han querido adaptarse a él, por la simplicidad que representaba el modelo anterior.

Yo no digo que no haya responsabilidad en el Legislativo o en el Judicial, claro que las leyes son perfectibles y lo que se deba cambiar que se cambie, claro que hay jueces corruptos que podrían sucumbir a la ley de plata o plomo, claro que hay mucho que hacer en el país, pero esto no va a cambiar mientras sigamos evadiendo la responsabilidad de cada quien.

Ojo el fenómeno de la "puerta giratoria", tiene responsables y en gran medida es el Poder Ejecutivo el que tendría que hacer algo al respecto. Por favor ya dejen de lado esa cantaleta.

