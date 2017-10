Refundar el combate a la delincuencia; el camino

Me parece que las bases sobre las que sentamos las políticas para combatir la criminalidad se hicieron sobre el fango. Pretendimos en México tropicalizar buenas prácticas de otros países, algunas veces obligados por los recursos obtenidos de éstos sin darnos cuenta que no era el camino a seguir, pues la tradición, la costumbre, pesa aún más.

Empecemos con el primer peldaño que es la prevención del delito, que en la teoría sería la solución para disminuir los índices de criminalidad, evitar que el ciudadano llegue a la comisión de delitos con base a oportunidades de empleo, educación, acceso a los servicios básicos, pero sobre todo con fundamentos éticos que le hagan ver que todo comportamiento delictivo siempre terminará mal.

No hay indicios de una política pública clara de prevención del delito, el famoso Programa Nacional Para la Prevención del Delito sólo se basó en talleres y actividades entregadas a destajo a particulares que abusaron del recurso sin el más mínimo objetivo de enfocarlas para lo que fueron creados, prevenir actividades delictivas mediante la educación y el auto empleo. Nunca se rindieron resultados claros y miles de millones de pesos terminaron en la basura. Impunidad y corrupción imperó en un ejercicio básico para disminuir la criminalidad y hoy, nadie ha sido sancionado por ello.

Pasemos a las policías, la mayor parte de las corporaciones municipales carecen de elementos preparados, se les somete a exámenes de control y de confianza que nadie ha demostrado que sean eficaces para combatir la presencia de malos elementos, por fortuna la mayoría son buenos, pero mal pagados, con baja escolaridad y siguen sin ver en la profesionalización de ser policía un proyecto de vida, proyecto reservado por cierto para unos pocos.

Se juegan la vida por bajos salarios y en la mayoría de los casos este ingreso no les da para una vida digna, qué clase de trabajo es aquél donde no se satisfacen las mínimas necesidades de la familia pero en el que sí se corre el riesgo de que pierdan su sostén. Ellos son los primeros en responder ante un hecho criminal.

Le siguen los investigadores, que en muchos casos poco interactúan con los policías preventivos y con los que además suelen tener una rivalidad que en el marco del nuevo sistema de justicia no debería existir. Pocos elementos que tienen que revisar miles de casos al año y no les da para hacer un trabajo de calidad, que además realizan prácticas que poco tienen que ver con las herramientas de vanguardia. Ministerios públicos que luego preguntan ¿Para qué denuncia? Cuando no les parece relevante un caso u orillan por ejemplo a las mujeres a desistir de una denuncia para llegar a un acuerdo en casos de violencia familiar, cuando la ley lo prohíbe.

Jueces que se lavan las manos y no aplican el criterio, que poco hacen porque la ley se haga valer, por respetar el estado de derecho y por velar porque se haga justicia a las víctimas sin hacer caso de distractores o corrupción que impida llegar al fin de todo juzgador como es hacer justicia. Pocos jueces para miles de casos y un retraso en un sinnúmero de expedientes.

Si queremos que algo suceda en el país tenemos que refundar todo hoy. Cada día que pasa es un día más que se pierde entre el lodazal de la criminalidad y un día menos de oportunidad para que México se componga y en lugar de perseguir delincuentes nos dediquemos a hacer hombres de bien.

