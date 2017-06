Reformas insuficientes para bajar el delito

Debo reconocer el trabajo realizado por las autoridades investigadoras del estado para dar rápidamente no solo con la identidad de los responsables del homicidio de la pequeña Paloma y su padre, víctimas inocentes de la violencia generada por los delincuentes en el país.



En menos de 48 horas lograron dar con el paradero de quien presuntamente disparó contra las dos víctimas quienes serán vinculados a proceso por el delito de homicidio por el que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión.



Será interesante conocer el antecedente de los homicidas, cuántas veces cayeron en la cárcel, tal vez por faltas administrativas, tal vez por posesión de armas, tal vez por venta o posesión de droga, generalmente estos delincuentes tienen un historial y desafortunadamente diversos factores desde la mala integración de la carpeta de investigación, hasta la negligencia de jueces que tienen un criterio nulo, terminan libres, haciendo un daño mayor.



Habrá que replantear la estrategia de combate al crimen, muchas cosas no estamos haciendo bien que ha impedido que se avance en el combate a la criminalidad, desde cosas tan simples como la medición del delito, que actualmente sólo se basa en las denuncias presentadas, es decir sólo en el 2 por ciento del total de los delitos que ocurren.



Si con esas mediciones tenemos una percepción de inseguridad elevada, quiere decir que la realidad rebasa en mucho a lo que las cifras, los números fríos nos reportan. Pasando por la investigación, la persecución del delito, la sanción de los hechos y la reinserción del presunto delincuente tiene demasiados cabos sueltos que no permiten que el país avance.



Ayer el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, dijo que de haberse dado la reforma al artículo 19 de la Constitución habrían estado fuera de circulación unos 800 delincuentes que le siguen haciendo daño a la sociedad.



Yo dría que más allá de la sola reforma a un artículo, son muchas cosas las que hay que cambiar en el país pues si de acciones punitivas se tratara ya habríamos disminuido los índices delictivos en México, sin embargo nada detiene el avance de los delincuentes, pues se apuesta sólo al castigo y muy poco a la prevención del delito.



Soy de los que está de acuerdo en que ciertos delincuentes, sobre todo los peligrosos y reincidentes deben perder el derecho a enfrentar el procesos que se les sigue por sus fechorías en libertad, pero también debemos de empezar a trabajar en serio con políticas públicas de prevención, en profesionalizar a las policías del país cosa que no se ha conseguido, en depurar no sólo a estas corporaciones sino también al Poder Judicial que no está ajeno a los casos de corrupción.



Estamos en un error pensando en que impidiendo que presuntos delincuentes pasen por enfrentar en prisión los procesos que se les siguen la criminalidad va a disminuir, de hecho si lo pensamos bien, antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, sólo se sobrepoblaron las cárceles pero los delitos nunca bajaron.



Así que ya va siendo hora de hacer lo que a cada autoridad le toca para enfocarnos en un problema que, de lo contrario, nunca va a ceder.

