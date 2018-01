¿A quién quieren engañar?

Precampañas con olor a campaña abierta, es así como estamos viviendo el arranque de los procesos electorales en nuestro país, es una clara muestra de cómo se las ingenian los partidos políticos para salirse con la suya y aprovechar todo lo que esté a su alcance para posicionarse entre el electorado.

Lo que hoy veo es una pantomima, a quién pretenden engañar con la supuesta promoción al interior de sus partidos cuando todos sabemos que la decisión ya está tomada y es mero trámite la supuesta contienda interna en donde todos los precandidatos están en contienda interna con su sombra, pues es de risa ver cómo de pronto tras una manita de puerco hay declinaciones y concesiones de los supuestos contrincantes que terminan cediendo a la imposición.

Eso diría yo es una democracia de mentiras y debe de ponernos alerta porque si quienes hacen las leyes las usan para beneficio de sus grupos e intereses particulares estamos frente a una clara intención de pretender seguirnos viendo la cara.

Si ya técnicamente se institucionalizó el dedazo en los partidos políticos por qué no modificar la ley y ahorrarnos el tener que pasar por unas campañas adelantadas, por favor no nos vengan con el cuento de la contienda interna y nos receten millones de spots con el pretexto de la precampaña, llamemos a las cosas por su nombre y yo me atrevería a señalarlos de campañas adelantadas.

Perdón pero esto no es nuevo, cada contienda electoral es lo mismo y los mexicanos sólo vemos cómo pasan frente a nuestra nariz el dispendio de miles de millones de pesos en la promoción de personajes que sólo vienen a prometer y que con sus raras excepciones cumplen con lo prometido en precampaña y campaña.

Para qué usar el mote de precandidato, para qué usar el mote de precampaña, mejor pongámosle nombre y apellido y llamemos a las cosas como son: candidatos y campañas. Y ¿quién les pone un freno? Nadie porque quienes están en campaña, provienen de los partidos que diseñaron las leyes que les permiten actuar libremente de esta manera.

Ese es otro grave problema en nuestro país, que vivimos en uno de simulaciones, en el que se simula cumplir con la ley porque al final del día las prohibiciones no están hechas para poner un alto a acciones como las que le describo en este espacio.

Y ¿sabe qué es lo peor?, que los síntomas de la simulación se han incrementado en la medida que se han reforzado los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, entre más haya un control, por ejemplo, del uso de los recursos públicos que se destinan a la actividad de los partidos, entre más transparencia se exija siempre partidos políticos y sus hoy candidatos buscarán la manera de saltarse las trancas.

Una raya más al tigre, para decepcionarse del sistema, y claro de meditar el voto, por sus actos... los conoceréis.



miguel.puertolas@milenio.com