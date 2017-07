Promesas en el aire

Quienes buscarán cargos de elección popular el año entrante deben de pensar seriamente qué van a hacer con el tema de la seguridad, pues la situación que vive el país queda claro ha rebasado a los partidos políticos, y no vemos un cambio entre una administración federal del Partido Acción Nacional, a una del Partido Revolucionario Institucional, pero tampoco lo vemos en estados en los que ha gobernador el Partido de la Revolución Democrática, ahí está la descomposición de entidades como Guerrero o Michoacán que no pudieron con el embate del crimen organizado.

No hay estrategia, simplemente se repiten patrones establecidos, y el avance hacia una sociedad en paz se ve lejos. No se ponen de acuerdo sobre los esquemas a seguir en materia de prevención del delito, en materia de organización de las corporaciones de seguridad, leyes importantes como la de seguridad interior, la participación del Ejército en labores de seguridad, no hay ruta, no hay ganas de sacar al país adelante.

El caldo de cultivo de la inseguridad empieza por la corrupción, tampoco vemos avance y ganas de que México salga de los nada honrosos lugares que en el plano internacional en materia de corrupción tenemos. Las armas siguen entrando al por mayor por nuestras aduanas ante el beneplácito de los agentes que mediante sobornos dejan pasar lo que sea. O ¿cómo se explica que a manos del crimen organizado lleguen lanzacohetes, lanzagranadas o rifles Barret?

Eso sí ya se acercan los tiempos de campaña y nos veremos rebasados por un lodazal, en el que cada candidato, como siempre buscará ensuciar la imagen del de enfrente, pero sin propuesta en temas apremiantes como lo es el de la seguridad.

¿Alianzas? ¿Para qué? Tampoco ofrecen una alternativa, ofrecen cambio de colores en el gobierno en una amalgama algunas veces extraña en la que al final nada empata y todo queda en actos aislados que no terminan por mejorar las condiciones en los gobiernos a los que llegan.

No señores, lo que los ciudadanos exigimos ahora de quienes aspiran a llegar a un puesto de elección popular es un plan de acción, con objetivos definidos, metas alcanzables y evaluación de las acciones de gobierno que nos permitan decidir si seguimos o no con el mismo partido en el poder. Ya estuvo bueno de promesas, como buenos ejecutivos en caso de no cumplir tendrán que dar oportunidad a otro de sentarse en la silla para hacer las cosas bien.

Un partido en el poder, lo vemos constantemente, no garantiza cumplir al 100 por ciento con sus promesas de campaña, pero debe de tener un objetivo mínimo de cumplimiento para dar paso cada cierto tiempo a una evaluación rigurosa de parte de los ciudadanos, de otro modo seguiremos teniendo gobiernos mediocres, que sólo llegan a hacerse del poder para su beneficio sin importarles la herencia que dejarán a quienes gobiernan.

Lo que pedimos simple y sencillamente no es un rosario de promesas de campaña, sino el cumplimiento de las propuestas básicas que permita un crecimiento sostenido del país y mejoramiento de la seguridad.

Para estas fechas el próximo año ya sabremos quiénes nos van a gobernar, pero antes de llegar ahí, estemos seguros de conocer sus planes y proyectos, de lo contrario corremos el riesgo de que nos den como siempre sucede gato por liebre, pero además creo que habrá que comparar propuestas reales, por ejemplo en materia de seguridad y conocer si son viables antes de emitir el voto, si no, prepárese porque lo peor aún está por venir.

