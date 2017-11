Primero el futuro de la alianza, después el candidato al gobierno

La definición de quién será el candidato al gobierno del estado por el Partido Acción Nacional vendrá hasta después que se defina el futuro del Frente Ciudadano por México y el método de elección del aspirante a la Presidencia del país y déjeme le explico por qué.

Es una elección tan crucial, que la preocupación en este momento entre los partidos que desean integrar la alianza, además de ganar la mayor cantidad de gubernaturas posibles, es también escoger a los candidatos más rentables que aporten votos al candidato a la Presidencia de los partidos en cuestión y evitar a toda costa la atomización del voto.

Morena desea contar con un buen candidato que le permita, tal vez no ganar la gubernatura pero sí conseguir escalar en posiciones y colocarse como segunda o tercera fuerza política en el estado de Guanajuato. Sé de muy buena fuente que si bien es cierto Andrés Manuel López Obrador no se ha sentado con él, sí hay acercamiento con José Luis Romero Hicks, personaje que le acercaría votos que requiere de las clases medias y tal vez de personajes ligados al sector empresarial.

AMLO ha reconocido que sólo con su base de electores, repetirá la dosis de las últimas dos elecciones por eso ahora se ha acercado a personajes como el empresario Alfonso Romo y perfila a Claudia Sheinbaum a gobernar la Ciudad de México, y es en este esquema en donde encaja perfecto Romero Hicks. Hay quienes me han dicho que bien podría restarle al millón de votos que promete el PAN al aspirante de Acción Nacional o de la alianza según sea unos 250 mil votos.

En el caso del PRI en donde también ubican al hermano del ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, quien tiene la estructura armada entre el voto duro del tricolor es Gerardo Sánchez, quien dicen además cuenta con los recursos suficientes para poder hacer frente a la contienda del 2018, se dice que el Revolucionario Institucional como base podría aportar unos 250 mil votos al candidato a la presidencia de este partido, lo que deja al millón prometido por el PAN en solo 500 mil votos.

Hoy la preocupación principal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN es precisamente la conformación de esta alianza y bajo qué esquema va a participar el albiazul, pero sobre todo, qué posiciones tendrá para jugar en este ejercicio en caso de registrarse ante el INE. Derivado de las decisiones que se tomen entre los partidos políticos y qué posiciones le tocará jugar a cada miembro del Frente Ciudadano por México, entonces tocará la selección de los candidatos más rentables, no solo para ganar la gubernatura sino también que aporte arrastre para llevar sufragios a quien sea el candidato.

El escenario se repite si el PAN fuera solo por la Presidencia. Así que la moneda está en el aire para Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Fernando Torres Graciano y Luis Alberto Villarreal, incluya en la lista al cuarto en discordia, Humberto Andrade Quezada, al final no importa lo que hagan, la sartén por el mango la tiene el grupo de Ricardo Anaya, o la alianza y quien les dé más votos y tenga menos negativos será el candidato, no se hagan bolas como diría el ex presidente Salinas, el más rentable será el bueno.

