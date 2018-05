Sin duda, la prevención es la clave de todo, sale más barato prevenir que corregir, un dato que me parece interesante y que es el más reciente con el que cuento es por ejemplo que a nivel nacional se destinan casi 100 mil millones del presupuesto de salud en la atención de males que afectan a los mexicanos.

Estos son: diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cervicouterino, de próstata, y falla renal, todos ellos tienen como factor detonante el sobrepeso y la obesidad. Imagine que todo ese presupuesto se fuera a la prevención de la obesidad y sobrepeso, estoy seguro que sería demasiado y dinero, y con la concienciación de la población a través de fuertes campañas que orienten hacia una vida saludable y activa además de educar en las escuelas sobre cómo alimentarnos terminaríamos por disminuir dramáticamente estos males.

Algo parecido pasa con el tema de la inseguridad, estamos gastando presupuestos históricos en la compra de armas y equipo para combatir a los criminales, pero no estamos invirtiendo cantidades similares en la prevención de la violencia familiar, educación y escuelas de calidad para un mejor desarrollo de los pequeños así como mejorar el entorno de los niños en riesgo, saldría mucho más barato y con mayor efectividad, obvio y ojo...

Los resultados de los esquemas de prevención no son ni a corto, ni a mediano plazo, el resultado de iniciar con un programa preventivo de cualquier índole en el corto plazo resulta imperceptible, pero el gobierno que le apueste a ello, sin duda, pasará a la historia como uno de un gran estadista, que piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Ayer en el "Encuentro Con...", los candidatos al gobierno del estado, organizado por esta casa editorial, en el que el primer invitado fue Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aspirante de la alianza Por Guanajuato Al Frente, hizo énfasis en este tema, la prevención "este sexenio tiene que ser el de la prevención" dijo ante expertos y periodistas que lo cuestionaron sobre sus aspiraciones, su trabajo, propuestas y primeras acciones de gobierno en caso de llegar a la gubernatura.

Suena interesante que un gobernante tenga como eje de campaña prevenir, pues prevenir requiere de acciones previas, meditadas y planeadas para que las cosas ocurran bien y evitar cualquier daño ya sea a una persona o a un grupo de éstas.

Consciente de que los recursos no sobran, Diego propuso arrancar el primer año de gobierno con un presupuesto base cero que permita una reasignación de recursos hacia programas que permitan precisamente eso, prevenir y no solo atacar un problema, dentro de esta revisión queda también revisar los salarios de los funcionarios, porque lo que importa no es tanto lo que gana sino que desquite lo que recibe.

Dijo que de llegar al gobierno no tiene ningún compromiso con nadie, el fiscal deberá ser nombrado por el Congreso, pidió a los diputados elegir la mejor opción, que incluso podría ser una mujer, reconoció la necesidad de una mayor participación ciudadana y más que entregar la Secretaría de la Transparencia a un miembro de la alianza y no a alguien de su partido, votó por que haya una gran reforma político electoral que lleve a la autonomía legal y presupuestal de la Auditoría Superior del Estado para que sean los ciudadanos quienes revisen las cuentas del gobernador y los alcaldes.

Más vale prevenir que lamentar dice el viejo refrán... ya veremos.

miguel.puertolas@milenio.com