¿Y nos preocupan las ejecuciones?

La seguridad vial es un tema que merece especial atención, pues las calles se han vuelto un verdadero peligro para los peatones, ciclistas y motociclistas que serían los entes más vulnerables que se desplazan en las vialidades de nuestro país.

De acuerdo al Informe sobre la situación de la seguridad vial en México, elaborado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Stconapra) en 2014 se registraron 15 mil 886 fallecimientos en accidentes viales, ese mismo año el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó a nivel nacional 15 mil 653 homicidios dolosos, es decir hubo más muertes por accidentes viales que ¡por homicidios!

El asunto se torna aún más delicado si tomamos en cuenta que ese año los homicidios atribuibles al crimen organizado denominados ejecuciones rondaron los 8 mil, resulta que hay más homicidas culposos que criminales al acecho.

A nivel local y con cifras actualizadas al 2016 la cosa no pinta nada diferente, el año pasado en León se reportaron 8 mil 500 accidentes viales por exceso de velocidad; de acuerdo al Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) se registró 904 fallecimientos por accidentes de tránsito a nivel estatal, mientras que los homicidios dolosos en Guanajuato fueron 880, y los atribuibles al crimen organizado fueron alrededor de 625, ¿y todavía nos preocupamos más por las ejecuciones?

Agregue a ello que la mayoría de los homicidios perpetrados por integrantes del crimen organizado son en contra de rivales principalmente o ajustes de cuentas, mientras que en los accidentes viales la mayoría de los muertos son gente productiva, sin nexo con el crimen y lo peor de todo personas en edad productiva principalmente entre 20 a 39 años

Guanajuato se encuentra dentro del grupo de estados que aportan el 50 % de los fallecimientos por accidentes viales según el informe con el 4 % de los decesos junto con Nuevo León (21 %), Jalisco (13 %), Chihuahua (8 %), y Baja California (4 %).

A nivel nacional y a nivel local, los peatones son quienes concentran el mayor porcentaje de fallecimientos. En México se registraron durante ese año 8 mil 214 atropellamientos fatales, 5 mil 031 ocupantes de vehículo fallecieron así como 2 mil 317 motociclistas y 324 ciclistas, por lo que se vuelve urgente la necesidad de instaurar políticas públicas de protección a estos usuarios

En el caso de Guanajuato, la tasa más alta de mortandad en accidentes viales la tienen los peatones con 9 por cada 100 mil habitantes le siguen los ocupantes de vehículos con una tasa de 4 por cada 100 mil habitantes, motociclistas, dos y ciclistas, uno.

Súmele que las lesiones causadas por accidentes de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en el país.

No estoy diciendo que no debamos de dejar de lado la atención a la violencia que deja el crimen organizado, lo que quiero decir es que urge que ya se enfoquen acciones dirigidas a la protección de los usuarios de la vía pública más vulnerables, así como la implementación de programas y proyectos de conciencia y educación vial que eviten muertes. No hablemos del impacto económico que esto tiene y los problemas que afectan a las víctimas indirectas de estos accidentes que en su mayoría nadie toma en cuenta.

