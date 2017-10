Cuatro posibles del frente amplio, por la silla presidencial

Empiezan a ponerse interesantes las cosas en Guanajuato, varios panistas han prendido la vela para que los astros se alineen y se les haga que al gobernador del estado, Miguel Márquez, pudiera ser el abanderado no solo de su partido a la Presidencia de México, sino también del famoso Frente Amplio Democrático, conformado por el PAN-PRD-MC.

Y es que barajando los nombres nos encontramos que existen cuatro cartas fuertes, a mi parecer, que podrían sumar adeptos de cualquiera de los partidos. Claro, Movimiento Ciudadano se cuece aparte pues su única carta fuerte hoy es el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, quien en primer lugar prefiere jugarla por el gobierno de Jalisco que por otra cosa, pues sabe que no le alcanza para la presidencial, aunque todo puede pasar en los próximos 6 años, de hecho no lo descarte para el 2024.

Pero volviendo al PAN y al PRD, por el lado de Acción Nacional dos panistas que sí tienen buena relación con otros partidos incluyendo con sus opositores son: Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien tiene varios adeptos no solo de la "izquierda panista" sino también de la izquierda nacional como el PRD, quienes no lo ven con malos ojos si encabezara la alianza. El único detalle con Corral es que apenas empieza su gobierno, no es del grupo de Ricardo Anaya, aunque apostó por él para la gubernatura, tal pareciera para tenerlo ocupado en el estado del norte y no en una posible aspiración presidencial.

El otro es precisamente Miguel Márquez, gobernador con trayectoria en varios cargos de elección popular, con buenos números en la administración estatal y reconocimiento nacional, a tal grado que el mismo gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aseguró que si no quedaba de candidato votaría por él, lo que habla de la aceptación no solo dentro, también fuera del PAN. Márquez es afín al grupo de Ricardo Anaya, con quien se sabe ha tenido reuniones interesantes que le llevarían a consolidar el proyecto respecto a su pupilo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. El detalle es pensar que la alianza siga y Anaya se baje de la contienda. Ahí es donde tendrían que alinearse los astros.

Un tercero en discordia sería el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el detalle es que no es de todas las simpatías en la ciudad que gobierna, y menos después del terremoto en el que la lentitud en muchos casos de la respuesta de su administración para atender a las víctimas, así como el aprovechamiento por parte del PRI de la situación para responder de inmediato, le restaron simpatías y seguro le restarían votos a la hora de una eventual postulación.

El otro, este sí perredista, es Silvano Aureoles, quien no se descarta, pero tiene el problema que no representa posibilidad de alianzas reales con el PAN, pues no es un político que goce de las simpatías de los adeptos del albiazul, por lo que en el marco del frente amplio, es muy poco probable que voten por él.

Estos, desde mi punto de vista podrían ser los posibles aspirantes que cierren la pinza del voto por igual de los partidos que están dentro de la alianza, algunos en mayor medida que otros, claro que en Guanajuato le tienen prendida la vela a Márquez, solo que se enfrenta al proyecto del dirigente nacional del PAN, y no vemos por dónde pudiera declinar a favor de alguno de los cuatro. Al tiempo.



