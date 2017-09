Pese al fuego persiste la impunidad

Ayer fuimos testigos cómo, por un momento, la ciudad se convirtió en un verdadero caos, la vialidad se colapsó, todo gracias a un delito que de haber detenido a los responsables no habría pasado nada, pues en cuestión de horas, tal vez un poco más, de las que miles de leoneses se vieron afectados habrían quedado libres.

Una fuga con posterior incendio causado por huachicoleros sin escrúpulos, dejó víctimas inocentes y un daño terrible en la zona donde pretendían instalar una válvula para extraer combustible de manera ilegal, un asunto que se está volviendo recurrente en nuestro estado gracias a la gran impunidad con la que operan quienes se dedican a esta actividad ilícita.

Pero qué pasa, nada, simple y sencillamente nadie, mejor dicho con el dinero de nuestros impuestos tendrá que repararse el daño hecho por estos individuos que seguro ya estarán pensando en su siguiente golpe.

Hoy más que nunca debemos alzar la voz para que este tipo de hechos no queden impunes, pues las horas de terror que vieron cientos de personas cercanas al incidente ocurrido ayer, pudieron convertirse en una tragedia de proporciones mayúsculas de no ser por la pronta intervención de las corporaciones de seguridad.

El descuido en atender este tipo de delitos, la indolencia con la que se ha tratado el tema, permite que estos actos se repitan una y otra vez, por lo que debemos urgir al legislativo a modificar las leyes para garantizar la captura y prisión en contra quienes roban combustible y penas más severas por los daños colaterales que causa este delito, a las procuradurías mayor ahínco en la elaboración de las investigaciones que garantice el castigo y no la libertad de los delincuentes, al Judicial dejar de valerse de recursos legaloides, para lavarse las manos ante tal situación y al Ejecutivo garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por los jueces que les dan armas para dejarlos en libertad.

Ya basta de corrupción y de pretextos para aplicar la ley, de no respetar el estado de derecho terminaremos por acabar con nuestro país y la impunidad palpable de lo que ocurre con quienes sienten que no serán castigados es capaz de garantizar un daño irreversible, no sólo a quienes resultaron lesionados tras este hecho sino también al entorno que le rodea, pues el impacto ambiental de cada fuga nadie lo mide.

Por favor, dejemos los discursos y los reclamos, pues lo menos que esperamos es que a quienes confiamos el ejercicio del poder, garanticen el cumplimento de las leyes y la convivencia en paz y armonía de quienes habitamos este país, de lo contrario, viviremos entre el temor causado por los delincuentes y la desconfianza hacia las autoridades.

Cómo pensamos que nuestro país va a mejorar si en cuestiones tan básicas como la sanción a delitos como este no tienen cabal avance, mientras los políticos están más preocupados por sus intereses que por atender los problemas reales del país... no se vale.

