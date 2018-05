Perdón a los criminales

Amnistía... en el sentido estricto de la palabra significa sin memoria, la raíz griega de la palabra es "a" sin, "mnesis" memoria, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la lengua Española (RAE) es: Perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores.

México tiene una sed de justicia bárbara, y no se puede hablar de la posibilidad de perdonar delincuentes para recuperar la paz sin que esto implique una gran responsabilidad para ello, creo que nunca se había hablado en nuestro país tanto de esta figura como cuando Andrés Manuel López Obrador dejó entrever la posibilidad de que su gobierno daría ese perdón a criminales con tal de recuperar la paz en nuestro país.

La violencia generada por los delincuentes ha dejado más de 200 mil muertos en dos sexenios, si el primer círculo de cada uno de estos fallecidos se compone de cuando menos 4 personas estamos hablando de 800 mil a un millón de personas que son víctimas indirectas de estos homicidios, entro los que pueden estar padres, madres, hijos, esposas de quienes han perdido la vida asesinados en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

Ello tornaría complejo el dar amnistía a homicidas o capos del crimen organizado, pues los crímenes cometidos por éstos no tienen nada que ver por ejemplo con hechos ocurridos en otros países donde la motivación del ataque son conflictos políticos que han derivado en el narcotráfico como método para financiar su lucha, como lo ocurrido con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

¿Se imagina? Qué le dirían a ese millón aproximadamente de mexicanos, poco más o menos: hoy perdonamos para devolver la paz al país al homicida que acabó con la vida de su familiar. No se trata de venganza, se trata de justicia y por ello creo que antes que pensar en amnistía tenemos que pensar en justicia.

En México los homicidios relacionados a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, obedecen más, entre otras cosas, a ajustes de cuentas o venganzas por afectar negocios de éstos grupos, que no tienen nada que ver con una lucha social o ideológica.

Pero voy más allá ¿cree usted que el perdón traerá consigo el arrepentimiento de quienes se dedican a actividades que les resultan lucrativas? Existe un gran problema, que mientras se hable de amnistía sin combate frontal a la corrupción simple y sencillamente la fórmula no va a funcionar puesto que supongamos que en efecto hay un arrepentimiento de los grupos criminales y deciden dejar por la paz el negocio de la droga, al tener dinero un efecto corruptor importante no faltará quien ocupe los espacios abandonados y esto no va a funcionar.

Podrá el gobierno que llegue, por ejemplo, terminar con esa eterna corrupción que ha existido en las fronteras mexicanas que ha permitido el boyante negocio del crimen organizado que cada día se diversifica más donde igual se da la trata de personas, que el tráfico de todo lo que se pueda imaginar... perdón, pero no se puede perdonar sin antes remediar y corregir y esto creo es la clave del asunto.

